La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) solicita una evaluación de vulnerabilidad de 68 puentes en 19 estados, incluido el Puente Coronado, un año después de que una embarcación de gran tamaño impactara y causara el colapso del Puente Francis Scott Key en Maryland.

La NTSB identificó puentes construidos antes de que se establecieran las directrices de seguridad en la década de 1990 que no contaban con una evaluación de vulnerabilidad vigente, y el Puente Coronado es uno de ellos. Fue construido en la década de 1960.

