Puente peatonal sobre la autopista 805 en San Ysidro cerrará por reparaciones   

El puente peatonal Hall Avenue en San Ysidro experimentará cierres parciales y totales durante las próximas dos semanas, informaron las autoridades.

El puente, que cruza la autopista 805, tendrá un cierre parcial de 7 a.m. a 5 p.m. del 24 al 28 de marzo. Una banqueta permanecerá parcialmente abierta para peatones y ciclistas, según Caltrans.

🚧Hall Avenue Pedestrian Bridge Repair Closure🚧

Monday, Mar 24 at 7 a.m. to Fri. Apr 4 at 5 p.m.

Mar 24–28: Partial Closure. A four foot walkway will be open for pedestrians and cyclists.

Monday, Mar 31 – Apr 4: Full Closure – No Access. pic.twitter.com/zRocDBeUwM

— Caltrans San Diego (@SDCaltrans) March 23, 2025