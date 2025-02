Qué hacer este fin de semana: The Flower Fields, el primer partido en casa del San Diego FC y más

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos de fin de semana se publica semanalmente en nuestra sección En tu barrio de NBC7.com

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado -norte, sur, este y oeste- para ofrecerte cosas divertidas, frescas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tienes algún evento que compartir? Envíelos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

SAN DIEGO - Siempre hay algo divertido que hacer en la mejor ciudad de Estados Unidos. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. Levántate. Sal. Diviértete.

Viernes 28 de febrero

Sesame Place San Diego’s Mardi Gras Celebration

Hasta el 9 de marzo | Chula Vista | Incluido con la entrada al parque

Sesame Place San Diego inicia su primera celebración anual de Mardi Gras. El evento familiar invita a los visitantes a unirse a la diversión con actividades interactivas temáticas de Sesame Street, colores de carnaval y actuaciones especiales.

Circus Vargas

7:30 p.m. en Westfield Plaza Bonita| $25+

El tema de este año es "¡Sueños de Hollywood!". Una espectacular producción de alfombra roja que rinde homenaje a la Era de Oro del cine

2025 Gaslamp Mardi Gras: Fat Tuesday

Todo el fin de semana| $28+

Disfrute de una de las mejores celebraciones del Fat Tuesday de SoCal con cócteles inspirados en Nueva Orleans y juergas desde el French Quarter hasta el Gaslamp Quarter.

What the Constitution Means to Me

8 p.m. en el North Coast Repertory Theatre| $54.50

Jacque Wilke*, una de las favoritas de San Diego, da vida a la obra de la dramaturga Heidi Schreck, nominada al Tony y finalista del Premio Pulitzer, entrelazando la narrativa personal con la historia constitucional en esta producción aclamada por la crítica.

Dan Soder

7 p.m. en el Teatro Balboa|$49.70

Dan Soder es un cómico y actor afincado en Nueva York, conocido sobre todo por su papel de "Mafee" en la exitosa serie Billions de Showtime.

San Diego Museum Month

Último día en los museos inscritos

Más de 70 lugares de todo el condado de San Diego participan en este evento anual, que ofrece un 50% de descuento en las entradas a museos, jardines, lugares históricos y mucho más. Aquí tiene la lista completa.

Sábado 1 de marzo

Carlsbad Flower Fields

Hasta el 11 de mayo | 5704 Paseo Del Norte | 27 $ para adultos

El tema de este año es «Donde el color alza el vuelo», inspirado en el nuevo encuentro con cientos de mariposas aleteando.

San Diego FC vs. St. Louis City SC

7:30 p.m. en el Snapdragon Stadium | $99+

El St. Louis City Soccer Club está en San Diego para jugar contra el San Diego FC en su estreno en casa.

San Diego Festival of Science & Engineering

10 a.m. en Petco Park| Gratis

Habrá más de 100 actividades prácticas, actuaciones en el escenario y diversión para todas las edades.

CRSSD Festival

Todo el fin de semana en Waterfront Park| $159+

El CRSSD Festival es un festival de música electrónica de dos días de duración que se celebra en primavera y otoño en el Waterfront Park de San Diego, con una superficie de 12 acres, tres escenarios y más de 36 artistas.

The Great Gatsby

7 p.m. en el Teatro Balboa| $62.70

Adéntrese en el mundo jazzístico de los Locos Años Veinte con esta nueva producción de la World Ballet Company.

Domingo 2 de marzo

San Diego Open

2 p.m. en el Barnes Tennis Center | $28+

Uno de los torneos de tenis profesional más emocionantes se celebra en el Barnes Tennis Center. Este año, el Abierto de San Diego marca un nuevo capítulo para el torneo, en su transición a un evento ATP Challenger 100. El domingo es el último día.

Wicked

1 p.m. & 6:30 p.m. | San Diego Civic Theatre | Horarios/precios variables

La sensación de Broadway hace escala en San Diego. El espectáculo cuenta la historia jamás contada de lo que ocurrió en la Tierra de Oz, mucho antes de que llegara Dorothy. El domingo es el último día.

Mardi Gras at SeaWorld San Diego

Incluido con la entrada al parque

Participe en el clásico de Nueva Orleans, con música en directo, coloridos disfraces y platos criollos y cajún. El domingo es el último día.

Empty Ride

2 p.m. en el Conrad Prebys Theatre Center| $112

Kisa, pintora en París, regresa a su pequeña ciudad natal japonesa tras el tsunami de 2011 para ayudar a su padre enfermo conduciendo su taxi. Pero mientras navega por las sinuosas calles y transporta a sus excéntricos pasajeros, se ve perseguida por los restos sobrenaturales de lo que las aguas de la inundación dejaron atrás.