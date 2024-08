Qué hacer este fin de semana: 43º Ramona Rodeo, Don Omar, Bike the Bay y mucho más

SAN DIEGO - Siempre hay algo divertido que hacer en la mejor ciudad de Estados Unidos. Nuestra guía de eventos de fin de semana está aquí para ayudarte. ¡Levántate, Sal y Diviértete!

Lo que debes saber Nuestra guía de eventos del fin de semana se publica cada jueves en nuestra sección En tu barrio de NBC7.com

Como siempre ha sido nuestra misión, nuestra guía hará todo lo posible por abarcar todo el condado -norte, sur, este y oeste- para ofrecerte cosas divertidas, novedosas y asequibles que hacer en San Diego.

¿Tiene algún evento que compartir? Envíalos a Brenda.Gregorio-Nieto@nbcuni.com

Viernes 23 de agosto

43rd Ramona Rodeo



Evento de tres días en el Fred Grand Arena en el Ramona Outdoor Community Center | GA $20+

Un rodeo del Professional Rodeo Cowboys Association de con algunos de los mejores vaqueros de la zona, con una actitud profesional y la mejor atención y hospitalidad que se puede encontrar en un rodeo.

Don Omar

8 p.m. en Pechanga Arena | $108+

Originario de Puerto Rico, William Omar Landrón ("Don Omar") es hoy uno de los artistas de reggaeton urbano más reconocidos.

Henry 6 One: Flowers and France

8 p.m. en The Old Globe | $61+

El Old Globe se convierte en uno de los pocos teatros de la historia del país en completar el canon de Shakespeare con Enrique VI en dos partes, la mayor producción de Shakespeare que el Globe ha presentado hasta ahora.

Sondheim Tonight! A Celebration of Genius

7:30 p.m. en el Rady Shell del Jacobs Park | $33+

La Sinfónica de San Diego presenta un homenaje a este genio, con cantantes de Broadway esenciales y admirados por Sondheim, cuyas vidas y carreras se han transformado al interpretar su obra.

Movie in the Park at Nobel Athletic Area

6 p.m. en el Área Atlética Nobel| Gratis

Summer Movies in the Park es el mayor ciclo de cine gratuito y familiar al aire libre del condado de San Diego, con decenas de sedes y más de cien proyecciones.

Sábado 24 de agosto

Dean Z: The Ultimate Elvis

8 p.m. en el Teatro Balboa | $46+

Dean Z, artista del año y estrella de la exitosa producción en gira internacional "Elvis Vive", trae su nuevo y enérgico espectáculo de tributo a Elvis al Teatro Balboa.

SeaWorld San Diego Summer Concert: Newsboys

6 p.m. en el Anfiteatro Bayside | $29.99+

Con décadas de carrera y un impresionante catálogo que mezcla diferentes estilos y géneros, Newsboys han impulsado innumerables éxitos en las listas de éxitos, incluyendo "We Believe", "Magnetic", "Born Again" y el megaéxito "God's Not Dead", certificado con Platino.

Ms. Holmes & Ms. Watson – Apt. 2B

7 p.m. en The Old Globe| $54+

Una nueva obra trepidante y tremendamente divertida que revive al equipo de detectives más emblemático de todos los tiempos.

San Diego Wave FC vs. Angel City FC

1:30 p.m. en el Snapdragon Stadium | $14+

La mejor ciudad de Estados Unidos se enfrentará a la Ciudad de los Ángeles. Antes del partido, los aficionados podrán comer en los camiones de comida, beber en la cervecería al aire libre y escuchar música en directo. Los primeros 15,000 aficionados recibirán un muñeco de la medallista de oro olímpica Naomi Girma.

Movie in the Park at Clay Park

5:30 p.m. en Clay Park| Gratis

Summer Movies in the Park es el ciclo de cine al aire libre gratuito y familiar más importante del condado de San Diego, con decenas de sedes y más de un centenar de proyecciones.

Domingo 25 de agosto

18th Annual Leucadiart Walk

10 a.m. a lo largo de la autopista 101 | Gratis

Este acontecimiento incluye demostraciones de arte en directo, música en directo, bailarines, actividades para niños, un mercado de fabricantes, una cervecería al aire libre y mucho más.

Bike the Bay

7 a.m. en Embarcadero Marina Park South | $70 a $80

Este es uno de los únicos momentos del año en los que puede cruzar el puente de la bahía de San Diego-Coronado sin vehículo. En su lugar, tome una bicicleta para este evento anual que rodea la bahía de San Diego en una ruta panorámica de 25 millas.

Bumpin’ Brunch Sundays

Los que no estén preparados para que acabe el fin de semana, pueden aprovechar al máximo el domingo con este brunch semanal que incluye una barra de Bloody Mary.