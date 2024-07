¿Qué está haciendo San Diego para combatir el grafiti?

SAN DIEGO - El grafiti de por sí brinca a la vista y sus practicantes a menudo intentan sobresalir entre la multitud, como es el caso de las tres torres de 30 pisos abandonadas en el centro de Los Ángeles. Aun así, recientemente ha habido algunos recordatorios muy llamativos de lo que oficialmente se llama actividad criminal "desagradable" en San Diego, incluso en algunas estructuras de alto perfil, y parece que se está haciendo poco al respecto.

Highly visible buildings such as the Mushroom House on the beach in Torrey Pines and the old Scottish Rite Center in Mission Valley have thrown a spotlight on the problem.

En Mission Valley, el antiguo Scottish Rite Center frente al Fashion Valley Mall, tuvo, durante meses, enormes tags adornando su frente, con una gran cantidad de grafitis adicionales salpicados a lo largo de su costado también. Los pasajeros del trolley que viajan desde Santa Fe Depot hasta Old Town han sido tratados con una ensalada visual en la parte trasera de docenas, posiblemente cientos de edificios, durante más de un año, a pesar de algunos esfuerzos para erradicarlo. De camino al aeropuerto y a la espera de la luz en Pacific Coast Highway y Laurel, se pueden ver etiquetas gigantes garabateadas en la fachada de un gran edificio.

Caminando por la playa debajo de Torrey Pines, los ojos de los bañistas son asaltados por un dique de seis pies que protege la famosa "Mushroom House" que ha sido cubierta con pintura en aerosol Technicolor aplicada por lo que parecen ser docenas de vándalos. En Mission Hills, el Ibis Market, que parece estar entre propietarios, ha tenido su proa del segundo piso etiquetada a ambos lados; Parece poco probable que se cubra en el corto plazo mientras, presumiblemente, languidece en el limbo inmobiliario. Y en el muelle de Ocean Beach, justo a tiempo para el 4 de julio, el letrero rojo, blanco y azul en el costado que ha anunciado la presencia del café durante décadas fue cubierto por un letrero y ahora dice "Hola", junto en el frente del edificio con otros grandes grafitis.

Captura de imágenes de dron del antiguo Scottish Rite Event Center.. Crédito: Telemundo 20

En todos estos casos, los pintores en aerosol parecen mostrar una sofisticación en la elección de sus objetivos, con una propensión a seleccionar espacios con poder de permanencia donde sus trofeos estarán a la vista durante períodos prolongados, gracias a propietarios ausentes o al aislamiento. El trabajo de al menos uno de los etiquetadores ha aparecido en varios lugares.

Sin embargo, los incidentes en algunas de las estructuras más reconocibles de San Diego parecen hechos a medida para la ordenanza de la ciudad contra el grafiti: "La ciudad encuentra y determina que el grafiti es desagradable y constituye tanto una molestia pública como un delito, y que debe reducirse para evitar el impacto perjudicial de dicho grafiti en la ciudad y sus residentes y evitar una mayor propagación del grafiti".

Si bien los informes de grafitis hechos en la aplicación “Get It Done” de San Diego parecen haber disminuido año tras año, los lugares en los que han aparecido han destacado el problema. Durante una semana en junio, hubo quejas sobre grafitis en 19 ubicaciones de propiedades privadas y 160 ejemplos rociados en propiedad pública. Durante el mismo período de hace dos años, se denunciaron 37 casos relacionados con la propiedad privada, mientras que hubo 228 incidentes en la propiedad pública.

¿QUÉ PASA SI REPORTAS GRAFITI EN PROPIEDAD PÚBLICA?

Cuando se reporta grafitis en propiedad pública, la ciudad, el condado o las cuadrillas de CalTrans y otras entidades a menudo son enviados para abordar el problema, y la ciudad publica fotos en la aplicación “Get It Done” para actualizar esos esfuerzos de mitigación. Sin embargo, ninguna de las propiedades privadas enumeradas anteriormente ha sido reportada en Get It Done en los últimos tres meses.

ES TU RESPONSABILIDAD ELIMINAR EL GRAFITI DE TU CASA O NEGOCIO

¿Cuáles son las responsabilidades legales del dueño de la propiedad y qué sucede si ignora la notificación de las autoridades? Una ordenanza local establece que "es ilegal que cualquier persona responsable mantenga grafitis que se hayan colocado en, o permita que los grafitis permanezcan en, cualquier superficie bajo el control, posesión o propiedad de esa persona cuando el grafiti es visible desde la calle u otra propiedad pública".

Nuestra cadena hermana NBC 7 habló con la fiscal de la ciudad de San Diego, Mara Elliott, quien confirmó que, a pesar de que son víctimas de actividades criminales, es responsabilidad del dueño de la propiedad privada encubrir la odiosa obra. Dicho esto, la ciudad está más interesada en trabajar hacia una solución y es comprensiva con la situación en la que se encuentran. Elliott dijo que pensaba que, a raíz de la pandemia y de que más personas trabajen desde casa, hay una mayor conciencia de estas ofensas a los ojos.

"No creo que sea un problema mayor [ahora] de lo que ha sido en años en el pasado, al menos desde mi observación, y por lo que puedo decir, no estamos recibiendo más referencias que en el pasado", dijo Elliott.

Elliott repasó la respuesta de la ciudad a un informe de grafiti presentado directamente en lugar de a través de “Get It Done”.

"Entonces, el inicio del proceso es presentar una queja ante el Departamento de Servicios de Desarrollo", dijo Elliott. "Tienen una división dentro de ellos que es la de Construcción y Cumplimiento del Uso de la Tierra. Se llama BLUE. Y cualquiera puede hacerlo en línea. También puedes llamar y hacer esa referencia porque alguien tiene que ir a verificar que efectivamente hay grafiti, que es algo que está prohibido por la ley, no solo el arte de alguien que a alguien no le gusta".

Algunos de los cientos de grafitis a gran escala visibles para los pasajeros del tranvía que viajan entre Santa Fe Depot y Old Town.

BLUE tiene discreción bajo el código municipal, dijo Elliott, pero algunos propietarios no cumplen.

"El departamento lo verificará y tratará de manejarlo administrativamente, lo que tiene sentido en términos de recursos", dijo Elliott. "Y a veces la gente viola la ley accidentalmente. Y como ciudad, queremos darles la oportunidad de arreglar esa violación. Y si no arreglan esa violación y sigue siendo un problema para el vecindario y BLUE, el departamento, no puede resolver eso administrativamente, pueden hacer una remisión a mi oficina para un posible enjuiciamiento".

Si bien los críticos pueden señalar que hay otros problemas más grandes que enfrenta San Diego, la abogada de la ciudad cree que el grafiti merece la atención de la policía local.

Graffiti en el muelle de Ocean Beach. Foto de Jim Grant

“… procesamos delitos de bajo nivel en mi oficina, pero son delitos importantes", dijo Elliott a NBC 7. "A veces son la puerta de entrada a delitos mayores. Y es por eso por lo que creemos que es tan importante manejar la situación de manera efectiva y tratar de enseñar a la gente sobre el sistema".

Si todo lo demás falla, la ciudad tiene otro recurso: las cuadrillas de la ciudad o un contratista que trabaje para San Diego pueden ingresar a la propiedad privada para eliminar el grafiti si es visible desde las "calles públicas, propiedad o derechos de paso", según la misma ordenanza.

"En los casos en los que no podemos obtener ese nivel de cooperación, la ciudad tiene el derecho, según nuestro código y la ley estatal, de hacer lo que se llama reducción", dijo Elliott. "Y podemos entrar y limpiar la propiedad porque, de nuevo, todo se reduce a la salud y la seguridad de la comunidad, y luego buscar el reembolso del dueño o administrador de la propiedad, quienquiera que pueda estar en cuestión".

SI NO HAY DENUNCIA NO HAY OFENSA

Elliott dijo que no cree que ningún departamento de la ciudad tenga trabajadores dedicados a detectar grafitis. Dicho esto, hay incidentes en los que, según ella, los empleados de la ciudad han detectado algo y han presentado una denuncia.

Por lo tanto, no hay denuncia, no hay ofensa, no hay trabajo, y parece que no hay registro, según la oficina del fiscal de la ciudad, de nadie que haya denunciado ninguno de los casos de alto perfil en San Diego mencionados anteriormente, incluido el de Mushroom House, cuyo nombre real es Bell Pavilion (llamado así por su propietario original, Sam Bell, un heredero de la fortuna de General Mills que ayudó a concebir la propiedad única que fue construida en 1968).

Según La Jolla Light, la estructura con aspecto de nave espacial fue atacada por primera vez por vándalos hace dos años y medio y puede ser un caso especial, ya que se encuentra en la playa. Eliminar el grafiti en la estructura de concreto probablemente requeriría chorro de arena o algún tipo de aplicación química, los cuales seguramente atraerían la atención de la Comisión Costera de California. El periódico informó el año pasado que un altruista de San Diego se ofreció a participar, pero, Adam Grofcsik le dijo al periódico: "La comisión costera me dijo que necesitaría un permiso [que describa mi proceso] para asegurarme de que nada se descargara en el océano".

La Casa de los Hongos en La Jolla. Crédito: TELEMUNDO 20

La casa es propiedad del filántropo local Ralph "Buzz" Wooley, quien, entre otros actos notables, ayudó a pagar la fundación de la Voz de San Diego. En un intercambio de correos electrónicos con Wooley el mes pasado, el acaudalado residente de La Jolla explicó que actualmente estaba en Idaho y no podía reunirse para una entrevista. Cuando se le preguntó sobre la situación de la estructura, Wooley respondió en email "Puedes ver su estado actual. Ha sido vandalizado. Es demasiado pronto para saber qué hacer con esto".

Sin embargo, ha habido un cambio significativo en un sitio en San Diego: NBC 7 se puso en contacto con la sede corporativa de Home Depot, propietaria del antiguo sitio del Scottish Rite Center en Mission Valley, y se le dijo que planeaba "comenzar la demolición de ese edificio muy pronto". Poco después de recibir esa respuesta, los trabajadores del lugar pintaron la gran mayoría de los grafitis visibles desde la I-8. Luego, la semana pasada, el edificio fue derribado.

¿Has visto algún grafiti a gran escala en tu barrio? Enviar una foto a Eric.Page@nbcuni.com — Ed.