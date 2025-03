Los Padres de San Diego 2025 Todas las puertas del Petco Park abrirán a las 11:00 a. m. para el Día Inaugural, ya que el primer lanzamiento está programado para la 1:10 p. m. para el partido contra los Bravos de Alanta.

Dorothy Gee, la hermana mayor de la popular familia Bucket List en YouTube e Instagram, lanzará el primer lanzamiento ceremonial del partido acompañada de su padre, Garrett.

Se ha programado una fiesta vecinal de 10:00 a. m. a 4:30 p. m. el sábado 29 de marzo.

Damas y caballeros arranca la temporada de béisbol.

El Día de Apertura está programado para el jueves. Y si te preguntas, ¿qué necesitas saber antes del primer lanzamiento de la temporada? Te lo explicamos todo a continuación.

¿Cuándo es el Día Inaugural?

Esta es la sexta vez que los Bravos y los Padres se enfrentan en el inicio de una temporada, pero la primera desde 1994, según la MLB.

El lanzador diestro Michael King subirá al montículo.

La ceremonia previa al juego incluirá a AJ Rafael, nativo del sur de California con más de un millón de suscriptores en Spotify y YouTube, quien interpretará el Himno Nacional, seguido de una exhibición aérea con el vuelo de tres helicópteros MH-60R Seahawk de la Armada de EE. UU. del Escuadrón de Ataque Marítimo 35 (HSM-35).

El suboficial de primera clase Mike Dalager, de la Guardia Costera de los Estados Unidos, interpretará "God Bless America" ​​antes del séptimo inning.

Cómo ver a los Padres en casa

El paquete de transmisión de TV de los Padres está disponible por $19.99 al mes o $99.99 por toda la temporada.

Sorteo del Día Inaugural

Los primeros 40,000 fanáticos de los Padres que asistan recibirán una gorra de la Serie Inaugural, presentada por Sycuan Casino Resort.

Fiesta en la Calle East Village

Se llevará a cabo una fiesta en la calle de 10:00 a. m. a 4:30 p. m. el sábado 29 de marzo en la calle J, entre las avenidas 6 y 10, frente al Petco Park. La fiesta es gratuita y contará con muchos vendedores locales, música en vivo y mucho más.

¿Cómo llegar al Petco Park?

Los Padres y MTS esperan llenos totales para la mayoría de los partidos en casa de esta temporada, así que la mejor opción para la mayoría de los fanáticos que asistan a esos más de 81 partidos es usar el tranvía, si es posible.

La Línea Verde desde Old Town, que cuesta $2.50 por trayecto, es una excelente opción. Tendrás que hacer transbordo a la Línea Azul o Naranja para llegar a la parada en la calle 12 con Imperial y luego caminar. Simplemente sigue a todos los trenes de color marrón y amarillo.

El MTS dice que los vagones rojos llegarán cada 15 minutos durante el fin de semana inaugural, y se añadirán trenes adicionales después de los partidos. Te recomendamos descargar la aplicación Pronto en tu teléfono y comprar tus billetes antes de ir.

Aún hay boletos disponibles para el Día Inaugural de los Padres.

Aunque parezca increíble, aún hay asientos, o al menos boletos disponibles para la zona de Gallagher Square, conocida popularmente como el Parque dentro del Parque, por $67.85, más cargos.

Estacionamiento para el Día Inaugural

Los lugares en Tailgate Park, en las avenidas Imperial y 12, están agotados, pero parece que el servicio de valet parking en la avenida Imperial aún está disponible por $83.50.

Más detalles, aquí.

Qué comer en Petco Park para la temporada de béisbol de 2025

No solo son los jugadores lo que los aficionados esperan con ansias el Día Inaugural en Petco Park, sino también la comida, y este año hay muchas delicias adicionales.

Desde elotes mexicanos y tacos de pescado hasta salchichas hot links, esto es lo que hay disponible:

Sabor de San Diego:

Barrio Dogg

Blue Water Seafood at .394 by Alesmith

Carnitas Snack Shack

Cravory Cookies

Din Tai Fung

Gaglione Brothers

Grand Ole BBQ

Holy Paleta

Hodad's

Jack in the Box

Negihama Sushi

Pizza Port

Puesto

Ranch 45 and Brandt Beef (available in the Lexus Club)

Sambazon

Seaside Market

Sabores únicos en Petco Park

Budweiser Ballpark Eats

Cucina Stella

Dunkin’ Donuts Coffee

Elote

Kona Patio

Lane Field Lemonade

Mister Softee

Randy Jones Grill

San Diego’s Finest Hot Chicken

Lo que puedes llevar a Petco Park

Este es un poco complicado. Escaneamos las preguntas frecuentes de los Padres y tomamos lo siguiente directamente de su sitio. Dirígete allí para obtener más información:

Pancartas y letreros: Los Padres de San Diego dan la bienvenida y alientan el apoyo de los fanáticos, incluidos letreros y pancartas caseras. Para asegurarnos de que estos artículos no distraigan a los demás, pedimos que los invitados se adhieran a las siguientes pautas: Los Padres de San Diego solicitan que las pancartas no se coloquen en la línea de visión directa del bateador y / o se cuelguen en cualquier área del campo de juego o sobre los respaldos de los asientos, barandas protectoras, infrinjan las líneas de visión de otros invitados, obstruir cualquier letrero publicitario o tablero de cinta de video, tener un tamaño mayor de cuatro (4) pies por ocho (8) pies, o ser de naturaleza comercial, política u obscena.

Bebidas: Se permite el ingreso a Petco Park de agua embotellada de plástico sellada de fábrica que esté sin gas, clara y sin sabor y que sea de un (1) litro (32 onzas) o menos, y recipientes individuales de jugo o leche de lados blandos o líquidos requeridos por la ADA en un recipiente sellado. Los visitantes con discapacidades pueden traer al estadio recipientes de plástico o papel sellados de fábrica que contengan líquidos necesarios por razones médicas.

Cámaras: Los huéspedes pueden traer cámaras fijas y cámaras de video no profesionales a Petco Park para su uso personal, siempre que las lentes no midan más de 6 "de largo y no tengan lentes desmontables adicionales.

Tarjetas de crédito/cajero automático: Petco Park es un lugar sin efectivo. Se aceptarán tarjetas de crédito, Padres Pay y otras formas de pago digital en todas las concesiones y tiendas minoristas.

Comida: Los Padres de San Diego permiten a los visitantes traer alimentos a Petco Park destinados al consumo individual (no para grupos de individuos) y deben consumirse en el asiento. La comida del exterior no se puede llevar a ningún restaurante del estadio, salón club o suite. Los huéspedes también deben cumplir con lo siguiente:

Todos los alimentos deben envolverse, embolsarse o dejarse dentro de un recipiente para evitar derrames Los alimentos que puedan ser lanzados como proyectil deben ser cortados en rodajas o secciones (es decir, naranjas, manzanas y otras frutas) Los recipientes de alimentos deben ser blandos y cumplir con las políticas de bolsas de Petco Park Los huéspedes pueden traer una botella de agua embotellada de plástico sellada de fábrica que esté sin gas, clara y sin sabor, y que sea de un (1) litro (32 onzas) o menos, y recipientes individuales de jugo o leche de lados blandos o líquidos requeridos por la ADA en un recipiente sellado Se permiten botellas de agua reutilizables de un (1) litro (no de vidrio) y deben estar vacías al ingresar al estadio

Niños: Petco Park ofrece entrada gratuita a niños de menos de 36 pulgadas de altura, siempre que vayan acompañados de un adulto con un billete válido. Estos niños deben sentarse en el regazo del adulto acompañante y no ocupar un asiento adicional.

Animales de servicio: Los animales de servicio son bienvenidos en Petco Park. De acuerdo con las regulaciones de la ADA de EE. UU., los huéspedes discapacitados pueden usar un perro o un caballo miniatura que esté entrenado individualmente para trabajar o realizar tareas para el huésped

Stollers, sillas de ruedas y andadores: Petco Park da la bienvenida a los visitantes con cochecitos, sillas de ruedas y andadores. Sin embargo, su uso no debe limitar el movimiento de los huéspedes ni bloquear los pasillos.

Paraguas: Se permiten sombrillas pequeñas y plegables en Petco Park. No se permite ningún paraguas que bloquee las líneas de visión o se convierta en una molestia por cualquier motivo para otros huéspedes.