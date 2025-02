Ofrecen $14,000 para dar con automovilista que atropelló mortalmente a adolescente de 14 años

SAN DIEGO - Los padres de un adolescente piden la ayuda del público para dar con el automovilista responsable de atropellar mortalmente a su hijo cuando iba en una patineta.

Seis meses después de la muerte de Angel Ornelas Ponce, la recompensa por información que conduzca a una detención en este caso ha aumentado a $14.000. Este último aumento lo ofrece la familia.

"Espero motivar a alguien para que nos ayude, nos ayude a averiguar qué le pasó a nuestro hijo", dijo su padre.

Los padres de Ornelas Ponce esperan encontrar justicia por su hijo.

"No sabemos qué más hacer para rogarle al público, a la comunidad que nos ayuden a encontrar a esta persona responsable que me quitó a mi niño", expresó Miriam Ponce, madre de la víctima.

El choque sucedió la noche del 8 de agosto cerca de las calles Fig y Millbrook en Escondido, mientras el joven de 14 años de edad iba en patineta. El conductor se dio a la fuga.

"Mi niño merece justicia porque no es justo como me lo quitaron, como lo dejaron en la calle; no es justo", dijo Ponce.

La policía de Escondido cree que se trata el responsable conducía un Honda Civic modelo de reciente y color gris.

"Esa persona aunque lo encuentren, no me va a regresar a mi hijo, pero de perdida no puede seguir viviendo su vida como nada pasó", concluyó Angel Ornelas.

La familia celebrará un homenaje a Angel el 27 de marzo a las 6 p.m.. Animan e invitan a la gente a asistir, con la esperanza de que pueda surgir nueva información sobre la noche en que el adolescente fue atropellado.