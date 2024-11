Familiares recuerdan a alumna del instituto de San Marcos que murió atropellada

SAN DIEGO - Una estudiante de San Marcos High School con el sueño de alcanzar la grandeza culinaria fue recordada el miércoles por la noche con una vigilia con velas.

Los padres de Yoltzin Hernández tomaron la difícil decisión de desconectarla del soporte vital, días después de que resultara gravemente herida tras ser atropellada por un coche a sólo un par de metros de su escuela la madrugada de Halloween.

El miércoles por la tarde, sus padres fueron acompañados por al menos un centenar de familiares y amigos mientras caminaban en silencio desde la escuela hasta el lugar del accidente. Fue en South Rancho Santa Fe Road, justo al sur de San Marcos Boulevard, donde dejaron un monumento en la acera. También compartieron historias sobre el humor, la inteligencia y el corazón de Hernández.



"Gran parte de su trabajo fue en la iglesia católica. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Siempre estaba dispuesta a hacer un esfuerzo extra para ayudar a los demás", dijo su tía, Sylvia Álvarez, a NBC 7.



"Recuerdo que el primer día me consoló", dijo su compañera Natalie Carrillo mientras empezaba a derramar lágrimas. "Fue muy amable conmigo. Pensaba que los alumnos de instituto daban miedo, pero ella no".

"También era muy inteligente", dijo su compañera Ana Arango. "Una persona muy inteligente. A veces le robábamos las respuestas, pero nunca se enfadaba".



Cuando Hernández no estaba concentrada en sus estudios, su familia dice que la estudiante de secundaria de 16 años disfrutaba acurrucándose con su gato y se concentraba en su futuro fomentando su lado creativo.

"Era amable y tenía muchos sueños", dice su tía. "Sé que quería dedicarse a las artes culinarias y a la repostería. Decía: 'No cocinar, hornear'".



Con velas y flores en la mano, amigos y familiares rodearon a la familia de Hernández para mostrarle su apoyo.

"Estoy segura de que sin todo ese amor, no seríamos tan fuertes", dijo Yaretzi, la hermana de Hernández.

Aunque Hernández ya no está aquí para celebrar su cumpleaños número 17 el mes que viene, su familia se siente reconfortada porque pudo dar el regalo de la vida a otra persona.

"Con ella donando su corazón, es un legado que vamos a guardar en nuestro corazón, y es algo que, para nosotros, ella vive. Y ahora que se ha ido, ella es capaz de seguir dando", dijo Alvarez.



"Estamos muy contentos porque está dando vida a alguien que la necesita, y a ella le habría encantado", dijo su hermana.



El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego dice que el conductor involucrado en el accidente se detuvo y ha estado cooperando con el departamento durante la investigación.