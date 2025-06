Redadas del ICE afectan la distribución de apoyos y alimentos para migrantes 

TIJUANA - Suman ya varios días de manifestaciones en Los Ángeles, California y los efectos continúan, como el caso de las asociaciones que trabajan en conjunto en ambos lados de la frontera para apoyar a quienes menos tienen o migrantes que buscan el sueño americano.

Las fundaciones Cambiando los Corazones de México, con sede en Tijuana y United Across Borders, en California, trabajan de la mano, pero ante las redadas que se mantienen en aquella zona los apoyos a migrantes y personas necesitadas han sufrido afectaciones.

“Ahorita suspendió sus actividades por lo mismo porque no quieren arriesgarse a que los migrantes lleguen y en algún momento ICE o migración les tome eso como pretexto para tomar ahí a las familias”, explicó Juan Alberto Figueroa González, Director de la Fundación Cambiando los Corazones de México.

Con esto, United Across Borders ha dejado de brindar apoyo a la comunidad necesitada de Santa Ana y Los Ángeles, así lo mencionó el director de la Fundación Cambiando Corazones de México, que hace lo propio gracias a ellos en Tijuana. Aunque actualmente el apoyo en México no está pausado, de continuar el problema, no descartan que pueda suceder un retraso en el abastecimiento de donaciones.

“Pues sí porque las empresas que donan a United Across Borders pues yo creo que van a suspender también las ayudas”, añadió.

Los alimentos se distribuyen de manera semanal en jornadas llevadas a cabo en Tijuana y también directamente en albergues, casas hogar y asilos, señaló el activista.

“Manejamos todo tipo de despensa, de ayuda, pañales, muletas, sillas de ruedas, apoyamos en todo tipo de situaciones, ahorita estamos trabajando en las jornadas que hace el gobierno municipal, cuatro para cien familias en cada jornada, pero también estamos apoyando tres casas hogar, 2 asilos y 16 albergues”, agregó.

Dijo que lamenta los hechos, pues él también fue migrante y vivió muchos años en el norte de Estados Unidos, hasta que un día todo cambió, pero eso hizo nacer la necesidad de ayudar.

“Vine a México por una situación familiar, quise regresar y ya no me fue posible, varias ocasiones traté de regresar y ya no, hasta que decidí ya no, la última vez fue muy difícil, estuve casi una semana detenido de lugar en lugar y de ahí dije no, no vuelvo a regresar”, concluyó el activista.

Esperan es que finalmente estos días de redadas lleguen a su fin para que estos apoyos puedan regularizarse en ambos lados de la frontera.