Reemplazan farolas históricas en Kensington de más de 100 años

SAN DIEGO - Kensington es una comunidad que está orgullosa de su historia. Sus calles arboladas están llenas de casas encantadoras que han resistido la prueba del tiempo.

Pero no se puede decir lo mismo de sus farolas. Han estado en pie durante la mayor parte de un siglo, pero muchos tienen la pintura descascarada y no siempre se iluminan de la manera en que se supone que deben hacerlo.

En 2023, la ciudad de San Diego reemplazó 57 de las farolas con réplicas de farolas casi idénticas con circuitos modernos. Esta semana, la ciudad reemplazará las últimas 23.

Algunas personas no están contentas con eso.

"No hay mucha historia completa en San Diego, y lo poco que tenemos, nos gustaría tratar de retener algo de ella", dijo David Roth, quien es miembro del grupo de planificación Kensington Talmadge. "Las luces son parte del tejido histórico de esta comunidad. Son icónicos para esta comunidad".

Roth le dijo a NBC 7 que está decepcionado de que la ciudad no haya cumplido sus promesas de trabajar con la comunidad para tratar de encontrar una manera de salvar lo que queda de las farolas originales que datan de 1926. Explicó que hace 10 años se formó un distrito de mantenimiento y evaluación para generar fondos para la reparación de los accesorios históricos.

"Todos hemos estado pagando impuestos adicionales a la propiedad durante 10 años en fondos para este propósito", dijo Roth.

Roth estaba decepcionado de que la ciudad avisara con solo unos días de antelación de que iban a retirar los viejos postes de luz.

"Las viejas farolas podrían haber sido recableadas y renovadas, y habíamos obtenido las estimaciones para eso. Trabajamos con una empresa de recursos históricos que se especializa en alumbrado público histórico. Todo era posible", dijo. "Estamos bien con el LED. Estamos bien con todas las cosas modernas. Solo queremos que todos los accesorios antiguos permanezcan en su lugar".

Un portavoz de la ciudad de San Diego dijo en una declaración escrita a NBC 7 que "es importante tener en cuenta que este no es un proyecto nuevo, ha estado en proceso durante muchos meses y se produce después de múltiples reuniones con los residentes de Kensington y el Grupo de Planificación. El personal de la ciudad asistió a las reuniones, proporcionó avisos a la comunidad y compartió información en múltiples plataformas sobre este proyecto. Cualquier afirmación de que la Ciudad no se comprometió con la comunidad simplemente no es cierta".

La ciudad dice que una auditoría de terceros muestra que es menos costoso reemplazar los accesorios viejos que repararlos y mantenerlos.

El informe, que no fue compartido con NBC 7, concluyó que el costo de rehabilitación de cada farola sería de aproximadamente $ 20,000, con una vida útil de 10 a 25 años, según la ciudad. Al reemplazar las luces, el informe dice que costarían menos de $20,000 cada una y la esperanza de vida estaría más cerca de los 50 años.

Lori Lucus le dijo a NBC 7 que le encantan las nuevas luces. La residente de Kensington, de 22 años, dice que finalmente es seguro pasear a sus perros por la noche.

"Me encanta. Creo que se ven muy, muy bien. Realmente hacen una muy buena cantidad de iluminación, por lo que realmente ilumina las calles, y por la noche eso es importante porque antes salían a menudo durante los más de 20 años que he vivido aquí", dijo Lucus.