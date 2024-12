¿No te gustó tu regalo de navidad? Inicia la devolución en tiendas de San Diego

SAN DIEGO - La devolución de regalos es algo que muchos acostumbran a hacer apenas pasa la navidad. Según expertos, es importante conocer las políticas de cada tienda para ahorrarse dolores de cabeza y largas filas en los centros comerciales

“Si había mucha gente cambiando cosas”, indicó Amber López.

Ella es una de las miles de personas en el país que visitan los centros comerciales en estos días, en busca de cambiar o regresar sus regalos de navidad porque no le quedaron o no le gustaron y aunque ella tuvo otras razones, si le sorprendió ver a tantas personas haciendo la fila para devolver sus productos.

“Vine a cambiar un carrito que compramos para mi hijo porque le hacía falta el control y aparte compre unos aretes para mi otro hijo y me lo vendieron a un precio más alto de lo que estaba la etiqueta dentro de la cajita”, agregó Amber

Los expertos aseguran que es importante saber que durante la temporada de fiestas, muchos comercios cambian sus políticas de devolución y no necesariamente para bien, así que hay que prestar atención y seguir los consejos de los especialistas.

“Quieres hacerlo lo más fácil posible, lo que significa cosas como obtener o conservar el recibo, no abrirlo, si lo abre, no se lo ponga, haga cosas que sean de sentido común para que sea más fácil para el comerciante aceptar el producto, porque realmente quiere que le hagan un favor, un favor que no tienen que hacer necesariamente”, explicó Danny Karon, profesor en asuntos del consumidor.

También es importante consultar las politicas de devolucion de cada tienda, tanto en persona como en internet, si es posible presenta tu recibo de regalo, no quites etiquetas y asegúrese de que está acudiendo al establecimiento correcto