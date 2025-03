Reintroducen ley para residencia permanente a Soñadores y TPS

SAN DIEGO- El congreso informó que reintrodujo la ley del sueño y la promesa americana 2025, aquella que busca comenzar un camino a la ciudadanía estadounidense para los beneficiarios de DACA, TPS y por salida forzosa diferida DED.

Juan Vargas, además de 200 colegas más, impulsaron esta propuesta que busca dar una residencia permanente condicional por diez años y cancelar procesos de deportación, a gran parte de los beneficiarios de DACA, además de:

Ofrecer un camino hacia la ciudadanía a los Dreamers elegibles, dándoles el estatus de Residente Permanente Legal (LPR, por sus siglas en inglés).

Proporcionar a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o Salida de Ejecución Diferida (DED, por sus siglas en inglés) el estatus de LPR.

Proteger a los Dreamers y a las personas con TPS o DED durante su solicitud de alivio bajo la Ley del Sueño Americano y la Promesa

Proporcionar a los Dreamers elegibles acceso a ayuda financiera federal

Permitir que los Dreamers elegibles ubicados en el extranjero que soliciten alivio

Evitar penalizar a los estados que ofrecen a los estudiantes indocumentados la matrícula estatal debido a su residencia

Para dreamers que viven y trabajan en estudios, dicen que aunque esta noticia les da gusto, también es un sentimiento agridulce, pues señalan promesas como estas, ya se les han hecho en el pasado.

“Es como estar en una cuerdita floja, no estamos ni acá, ni allá, muchos de nosotros venimos aquí ni siquiera por decisión propia”, dijo, Hafid Guel, dreamer y artista en San Diego.

Jóvenes, adultos y padres de familia que contribuyen con hasta seis punto dos mil millones de dólares en impuestos federales y tres mil trescientos millones en impuestos estatales y locales al año.



“Para muchos soñadores este es el único país que han conocido, llegaron desde niños pequeños, crecieron aquí, estudiaron aquí”, dijo Juan Vargas, congresista del distrito 52 en California, en el pleno de la Cámara de Representantes.

Soñadores, como Ana, quien dice la vida la trajo a este país apenas a los cuatro años.

En este 2025, ella esta casada, con un trabajo estable y una familia que vive en Estados Unidos. Asegura esperar lo mejor, pero sabe que al final la certeza aun no existe.



“Quiero ser persistente de que vamos a tener un buen resultado, pero creo que aun no podemos cantar victoria, aun hay mucho que hacer”, aseguro Ana.

Mientras tanto, Hafid desde su estudio en San Diego, donde desarrolla su arte en dibujos y tatuajes, asegura es parte de los soñadores que contribuye al país con sus impuestos y trabajo.

“Sabemos lo que conlleva no podemos andar haciendo relajo, no podemos infligir alguna ley, entonces siento que yo por lo regular tratamos de trabajar duro y creo que es lo que he tratado de hacer”, relato Hafid.

Incluso dice a veces escuchar durante el proceso a aquellos que como el, buscan el arte para no pensar en las amenazas de deportación y todo aquello que podría alejarlos de esta vida que hasta hoy han construido.

“Es la comunidad que entiendo, es la gente que conozco, la ciudad y al fin de cuentas este es también mi país, a pesar de que no nací aquí, es de donde soy, es quien soy”, agregó Hafid.