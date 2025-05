James Huffaker, residente de San Diego, tiene un problema. Cada vez que estaciona su auto en la entrada de su casa, infringe las normas de estacionamiento municipales.

"Nos multan con $80 cada vez que estacionamos el auto donde corresponde", declaró Huffaker a NBC 7.

Muchos de sus vecinos en Idlewild Way y calles cercanas en los vecindarios de Clairemont y Bay Ho tienen el mismo problema.

"No estamos solos", dijo Huffaker. "Una de cada tres casas en nuestra calle y en Jemez Drive tiene el mismo problema. Esta es nuestra segunda multa este año. Nuestro vecino ha recibido tres".

El problema es que las casas en este vecindario, como tantas otras en San Diego, fueron construidas como viviendas militares en la década de 1950, con entradas cortas para muchos de los autos de esa época.

En la entrada de su casa en Idlewild Way, Huffaker sacó una herramienta para medir la longitud de la entrada desde la acera hasta la puerta del garaje. Mide 4 metros. Huffaker dice que su pequeña camioneta mide 4,7 metros, lo que hace que la parte trasera de su auto se extienda un par de centímetros hacia la banqueta.

Durante años, la ciudad ha ignorado este problema, según Huffaker. Pero recientemente, ha habido un aumento en las multas de estacionamiento en el vecindario.

Muchos residentes como Huffaker creen que los autos que bloquean totalmente la banqueta son una cosa, pero que se extiendan unas pulgadas hacia ella es otra.

"Soy muy consciente de los derechos de los peatones", dijo Huffaker. "Si miran detrás de nuestro auto, me he asegurado de que haya más espacio peatonal del permitido. Nadie se ha visto afectado por nuestro estacionamiento, excepto la ciudad, y ellos sí lo están porque reciben $80 cada vez que estacionamos allí".

Huffaker afirma haber contactado a su representante en el ayuntamiento, pero no ha recibido respuesta.

Laird Tucker, supervisor sénior de control de estacionamiento de la ciudad de San Diego, declaró a NBC 7: "El departamento comprende completamente la situación de estos residentes y, al hablar con ellos, comprendo su frustración. Les están quitando un lugar de estacionamiento del que dependían, pero como departamento, tenemos las manos atadas".

La ley estatal de California exige que las aceras sean accesibles para todos, especialmente para quienes tienen problemas de movilidad o discapacidades.

"La ley estatal de California establece que cualquier persona que se estacione en una acera está cometiendo una infracción", dijo Tucker. "Así lo dice la ley, y estamos obligados a hacerla cumplir y, posiblemente, a exponernos a demandas si no hacemos cumplir las leyes de estacionamiento, especialmente las relacionadas con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) que se relacionan con esta infracción".

Hace unos años, Tucker comenta que tomó una medida proactiva: fue puerta por puerta en el vecindario para informar a los residentes que si seguían estacionando en la acera, se arriesgaban a una multa. Atribuye el reciente aumento de multas de estacionamiento en el vecindario a la aplicación municipal "Get It Done".

"Desde que la ciudad implementó la aplicación Get It Done, la gente puede reportar vehículos estacionados ilegalmente con mayor frecuencia", dijo Tucker. "Hemos notado más de 200 llamadas en este vecindario en los últimos dos años sobre aceras bloqueadas".

Huffaker, quien tiene una petición que los residentes pueden firmar para, con suerte, impulsar la acción de la ciudad, también tiene una solución ideal: que la ciudad acerque la acera un metro más al bordillo.

Mientras tanto, es un viejo problema de construcción en un mundo moderno. Huffaker lo entiende, pero hasta que no haya una solución, la frustración de este residente de toda la vida seguirá presente.

"Si tienes una casa con entrada para autos, necesitas poder estacionar ahí", dijo Huffaker.