El restaurante Buona Forchetta de South Park reabre tras la redada de inmigración

SAN DIEGO- Un popular restaurante italiano del barrio de South Park, en San Diego, reabrió sus puertas este miércoles después de haberlas cerrado temporalmente a raíz del operativo de inmigración del viernes, que provocó protestas e indignación generalizadas.

La operación tuvo lugar en Buona Forchetta el viernes por la tarde, antes de la hora de cenar. Los agentes federales esposaron a todos los empleados del restaurante y detuvieron a cuatro trabajadores indocumentados: un colombiano y tres mexicanos. El consulado mexicano informó de que uno de ellos había abandonado el país voluntariamente, mientras que los otros dos se encuentran detenidos en el Centro de Detención de Otay Mesa.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Buona Forchetta estuvo abierto durante el fin de semana, pero cerró el lunes y el martes, y el restaurante publicó en un comunicado en las redes sociales: "Nos gustaría poder encontrar palabras más fuertes, pero la verdad es que tenemos el corazón roto".



"El traumático incidente relacionado con una operación de las fuerzas federales en nuestro original y querido local de South Park ha dejado una marca en todos nosotros.Una herida que aún está en carne viva, resonando en nuestras cocinas, nuestros comedores y nuestros corazones", prosigue el comunicado, para añadir después: "Nuestra gente necesita descanso.Necesitan cuidados. Y se lo merecen".

Una solicitud de orden de registro que autorizaba la operación decía que se originó a partir de un aviso de noviembre de 2020 de que el propietario Matteo Cattaneo estaba supuestamente empleando conscientemente a personas indocumentadas no autorizadas a trabajar en Estados Unidos y explotándolas: obligándolas a trabajar turnos de 12 horas sin descansos y «abusando mental y verbalmente de ellas.»

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según la solicitud de orden judicial, Seguridad Nacional solicitó documentación sobre los empleados a principios de este año. Tras revisar la documentación, los agentes buscaban a 19 personas acusadas de presentar tarjetas de residencia fraudulentas, según muestran los registros.

El restaurante dijo en un comunicado que estaba revisando la orden con un asesor legal. A través de un portavoz, Cattaneo ha declinado múltiples solicitudes de entrevista.

La reapertura del miércoles registró una afluencia tranquila y constante de clientes, la mayoría de los cuales manifestaron su intención de cenar en Buona Forchetta como muestra de apoyo.



"Enfadada.Súper, súper enfadada y súper frustrada", dijo Sara Mednick sobre cómo se sentía con la situación.

"Y sintiendo que… está fuera de nuestro control".

Mednick llevó a su hijo, Jesper, y a su mejor amigo para celebrar su graduación en la escuela primaria de la misma calle

"Estamos indefensos", dijo Jesper. "Realmente no podemos hacer nada al respecto.Son del gobierno y tienen armas".

"El hecho de que simplemente irrumpieran aquí -es un restaurante italiano- y se llevaran a todo el mundo; es simplemente horrible", continuó.



Los residentes salieron de sus casas en una protesta espontánea el viernes, gritando a los agentes fuertemente armados que luego utilizaron bombas de ruido para salir del lugar.

"Es innecesario y está fuera de lugar", dijo Adam Greenfield, quien grabó los disparos en vídeo tras salir corriendo de su apartamento al otro lado de la calle. «Hay formas de hacer lo que tienen que hacer. Esta no era».

Sobre las acusaciones contra Cattaneo, Greenfield dijo que le costaba creerlo.

"Me sorprendería. Me sorprendería mucho. No me parecen personas capaces de hacer eso", dijo.

"Una vez, cuando me mudé de un sitio a otro, me dio una botella de vino gratis, viendo cómo me mudaba", continuó Greenfield. "Gente super amable, a todos los que conozco los saludo, son como de la familia para mí".

Pedro González y su mujer fueron los primeros en llegar a Buona Forchetta para comer el jueves. Dijeron que solían cenar allí al menos una vez al mes antes de mudarse fuera de San Diego y volvieron el miércoles cuando estaban de vuelta en la ciudad para visitar a la familia.

"Es duro.Tu corazón se parte en dos pedazos", dijo González.Dijo que ambos votaron por el presidente Donald Trump.

"Creemos en lo que está haciendo Trump.Por desgracia, no creo que la comunidad lo vea así", dijo. "Pero para la mayoría de nosotros que votamos por él, no creo que haya otra manera de hacerlo.No hay una forma políticamente correcta de hacer lo que está pasando".



"Fue terrible", dijo Martha Jiménez, quien vive al otro lado de la calle y salió el viernes. "Era como una zona de guerra aquí, ¿sabes? No te podías creer lo que estaba pasando".

"¿Sabes cuántos agentes tenían aquí en este pequeño restaurante? ¿Cuántos agentes? Probablemente tenían entre 20 y 30 agentes rodeando el lugar", dijo Jiménez. "Para poder llevarse a cuatro individuos, necesitaban esa cantidad de tipos por aquí. Estaban todos de pie a lo largo de ahí, a lo largo de todo el restaurante con armas".

"Viene muchísima gente. A veces hacen fila para poder entrar a comer", continuó. "No es un lugar donde trabajen delincuentes".