Hoy es día de elecciones para los votantes de South Bay, donde siete personas -incluidos cuatro funcionarios electos- compiten por ocupar el escaño del Distrito 1 de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego que dejó vacante Nora Vargas.

El Distrito 1 abarca las ciudades de Chula Vista, Imperial Beach, National City y algunas comunidades dentro de la ciudad de San Diego, como Barrio Logan, East Village, Golden Hill y más. También incluye las zonas no incorporadas de Bonita, East Otay Mesa, Lincoln Acres, Sunnyside y La Presa.

El resultado de esta contienda podria tener un impacto en algunos de los temas mas controversiales de todo el condado, ya que este escaño determina el equilibrio de poder en el consejo.

Resultados de las elecciones a supervisor del distrito 1 del condado de San Diego

Las urnas cerraron a las 8 p.m. del martes. Estos son los resultados de las primarias del martes hasta el momento:

John McCann, alcalde de Chula Vista: 43,48% con 24.225 votos

Paloma Aguirre, alcaldesa de Imperial Beach: 31,71% con 17.666 votos

Concejala de San Diego Vivian Moreno: 12,97% con 7.228 votos

Carolina Chávez, alcaldesa adjunta de Chula Vista: 7,55% con 4.208 votos

Louis Fuentes, empresario y ex supervisor del condado de Imperial: 1,70% con 949 votos

Elizabeth Efird, consultora energética: 1,60% con 889 votos

Lincoln Pickard, socio de una empresa de marketing: 0,98% con 546 votos

¿Por qué hay elecciones especiales en el Distrito 1?

Vargas anunció a finales de diciembre que no ejercería su segundo mandato a pesar de haber ganado la reelección en noviembre.

"Por motivos de seguridad personal, no prestaré juramento para un segundo mandato", declaró en un comunicado. No estaba claro cuáles eran las "razones de seguridad y protección personal", pero las reuniones de la junta se han vuelto cada vez más ruidosas en los últimos años, y Vargas se ausentó de la junta en varias ocasiones por razones no especificadas y se había enfrentado a problemas de salud derivados de nódulos en sus cuerdas vocales.

La Junta de Supervisores, técnicamente no partidista, votó por unanimidad el 14 de enero celebrar unas elecciones especiales para cubrir el puesto. La persona elegida ocuparía el puesto vacante durante el resto del mandato actual, que finaliza en enero de 2029.

De los 370,000 votantes registrados en el Distrito 1 ya se han devuelto alrededor de 52,000 votos por correo, lo que representa una tasa de participación del 14%, sin incluir el último día de votación, según la oficina del Registro de Votantes del Condado de San Diego.

¿Cuándo se decidirá la elección especial?

El Registro Electoral dispondrá de un mes para certificar las elecciones. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos, los dos más votados pasarán a las elecciones generales especiales del 1 de julio.