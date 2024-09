Retiran licencia a centro de rehabilitación en San Diego tras detectar diversas irregularidades

SAN DIEGO – Más de 70 pacientes pertenecientes a un programa rehabilitación de alcohol y drogas del Veterans Village of San Diego, fueron desalojados este lunes de la institución, esto luego de que autoridades suspendieron la licencia para dicho programa.



Esta medida se debe a una investigación por parte del Departamento de Servicios de Atención Médica de California sobre la seguridad de los pacientes, ya que en los últimos dos años han ocurrido siete muertes de personas pertenecientes al programa, lo que provocó investigaciones que dejaron al descubierto múltiples violaciones de salud y seguridad en este lugar.

Uno por uno de los residentes del programa tomaron sus pocas pertenencias. Algunos afectados por la medida indicaron que no tienen a donde ir.

“Nos están sacando a la calle tengamos lugar a donde ir o no”, expresó Fernando Gámez.

Pero él no es el único, Gabriel Mendoza señala que tuvieron muy poco tiempo para buscar a donde ir



“Hace cuatro días nos avisaron que ya no van ofrecer tratamiento aquí y que para hoy teníamos que desalojar y no tenemos a donde ir”, indicó

Dice que tiene temor de volver a caer en el abismo de las drogas.



“Recaer en los drogas otra vez y no alcanzar la meta de volverme a levantarme y ya no ver a mis hijas, pero aquí a ellos no les importa eso”, expresó Gabriel



Cabe señalar que los veteranos de las fuerzas armadas, continuarán con este programa de rehabilitación.