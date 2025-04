Retiran visas a más de estudiantes de la UC San Diego, informa la universidad

Treinta y cinco estudiantes de la UC San Diego han visto revocados sus visados F-1 y un estudiante ha sido deportado, según confirmó la universidad a NBC 7 este jueves.

El número de revocaciones ha aumentado en unas docenas desde que el 4 de abril un aviso enviado a todo el campus desde la oficina del canciller Pradeep Khosla dijera que a cinco estudiantes de la UCSD se les había retirado el visado y que un sexto estudiante había sido "detenido en la frontera, se le había denegado la entrada y había sido deportado a su país de origen".

"El gobierno federal todavía no ha explicado las razones que hay detrás de estos ceses", señaló UCSD University Communications en parte de un comunicado el jueves.

La UCSD dice que está prestando apoyo a los estudiantes afectados, que ya han sido notificados.

En los últimos cinco días no se ha producido ninguna revocación, pero la universidad dice que está vigilando de cerca el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), el sistema a través del cual se enteraron de las 35 revocaciones.

SEVIS es un sistema de recopilación y control de datos basado en Internet que utiliza el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El sitio web oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU afirma que el sistema "proporciona un mecanismo para identificar a los infractores de la condición de estudiante y visitante de intercambio, de modo que se adopten las medidas coercitivas adecuadas", como la negación de la admisión o las prestaciones o la expulsión del país.

Desde finales de marzo, más de 1,000 estudiantes internacionales en Estados Unidos han visto revocados sus visados o su estatus legal, según Associated Press.Algunos han demandado a la administración Trump a causa de las rescisiones.

La UCSD no es la única universidad de San Diego afectada por las cancelaciones de visados.La semana pasada, la Universidad Estatal de San Diego confirmó a NBC 7 que cuatro de sus estudiantes tenían sus visas F-1 revocadas por funcionarios federales.

Desde el martes, se han retirado los visados a 70 estudiantes de todo el sistema de universidades estatales de California.El sistema CSU está formado por 23 campus.