Estudio revela que la mayoría de los indocumentados detenidos por ICE no son criminales

SAN DIEGO - Mientras la administración federal ha dicho constantemente que van tras personas migrantes criminales, de acuerdo a un estudio publicado por el Instituto Cato, la gran mayoría no lo son.



Genaro Carreto un hombre guatemalteco que fue detenido por agentes de ICE en marzo cuando iba en camino a llevar a sus hijos a la escuela en City Heights, siente temor de revivir esa situación.

“Es terrible porque uno no está acostumbrado a eso yo nunca había pasado eso, nunca había estado detenido”, contó a Telemundo 20 el padre de familia.

Este caso no fue un error ni una excepción del gobierno pues de acuerdo al estudio, el 65% de las personas detenidas por ICE (de un total de 204, 297) no tienen un historial criminal, y el 93% de los que tienen un antecedente no fueron condenados por delitos violentos.

“El número por supuesto es mucho más alto que 90%, estos delitos que ellos cuentan incluyen delitos de tráfico si los agarran manejando demasiado rápido, si tienen una entrada ilegal”, afirmó el Abogado de Inmigración, Sergio Siderman.



Estas cifras corresponden a lo que va del año fiscal 2025, el cual inició 3 meses antes de la segunda administración de Donald Trump, pero a partir de su regreso a la Casa Blanca, las detenciones a personas que no son criminales han aumentado en mayo y junio.

“Está gente no son los criminales, no son los MS13, no son las pandillas, son los jardineros los que trabajan en las escuelas, que trabajan en los hospitales, en los hoteles, es simplemente una agenda racista y la única forma que pueden conseguir los números que necesitan”, agregó Siderman.



Estas cifras fueron reveladas a personas ajenas a la agencia, quienes, a su vez, las compartieron al Instituto Cato. Las detenciones se han extendido recientemente al interior del país pues ya no hay migrantes cruzando como antes la frontera.



“Yo he tratado la manera de olvidarlo como persona adulta su pensar es diferente pero mis niños yo me he dado cuenta que a ellos les sigue afectando eso”, contó Carreto.



Telemundo 20 preguntó a ICE su impresión sobre este reporte, pero hasta el momento no ha habido un comentario.



La audiencia en corte para Genaro ha sido pospuesta hasta septiembre, mientras ha retomado su vida y casi todas sus actividades, dice que solo se encomienda a Dios.

“Y lo que le digo a la gente que oren que le pidan mucho a Dios”, concluyó Genaro.