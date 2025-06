Vecinos de Ribera del Bosque denuncian obstrucción de cauce natural del Río Alamar 

TIJUANA- Fue en enero de 2024 cuando el Río Alamar se desbordó detrás del fraccionamiento Ribera del Bosque e inundó dos privadas, hoy los vecinos hacen una denuncia para que esto no vuelva a suceder.

“Este terraplén que está detrás mío se hizo para impedir que esté corriendo el agua, por obvias razones cuando lleguen las lluvias pues nos vamos a inundar”, relató Jorge Ortiz.

Denuncian que el arroyo ha sido obstruido.

“Entonces esto que están haciendo poniendo el terraplén y tapando el cauce del río nos va a inundar a toda la comunidad, nuestro patrimonio a dónde se va a ir”, cuestionó Manuel Faustino.

Señalan que se construyó el terraplén en medio del arroyo, por donde ingresan camiones a tirar basura y escombro en un predio que ya luce con los letreros de propiedad privada, además, en el área se han construido varias viviendas improvisadas.

“Al no haber un control urbano en este punto, empezaron a ser invadidas por gente que no tiene de alguna manera la posibilidad de tener una casa o un terrenito y al mismo tiempo estamos afectado al ecosistema porque por sí no lo saben es una zona donde aterrizan aves de otros países en su migración por el nuestro”, añadió Jorge Ortiz.

Piden que se revisen los permisos y reglamentos.

“Pedirle a las autoridades que vengan y vean la situación para que nos apoyen a que esto se solucione, no podemos continuar así”, expuso la señora Nidia Flores.

Los vecinos dieron a conocer en días recientes hicieron la denuncia formal ante las autoridades correspondientes, y están a la espera de la respuesta.