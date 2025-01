Delincuentes roban fondos a beneficiario de seguro por incapacidad en San Diego

SAN DIEGO - Un residente de San Diego que se encuentra cerca de la indigencia, al asegurar que parte de su primer pago del Departamento de Desarrollo de Empleos (EDD) fue robado por estafadores.



Todo comenzó en mayo cuando Eddie Reynoso fue atacado con balas de perdigones mientras trabajaba en un club nocturno en Hillcrest, lo que le desencadenó estrés postraumático y fue imposibilitado para regresar a trabajar, situación que lo ha llevado a dormir en su auto y hoteles.

“Es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque el hotel no es barato, entre más gasto en hotel menos tengo para poner el depósito de un departamento”, relató Eddie a Telemundo 20.

Luego de demoras en trámites y pruebas psicológicas finalmente a mediados de diciembre recibiría el primer monto a través de una tarjeta prepago, pero antes de que la recibiera por correo, estafadores ya habían hecho uso de ella, creando un perfil en línea y transfiriendo todo el dinero a su cuenta.

Fueron $1,700 y el resto quedó “congelado” y le será devuelto en un lapso de 45 a 90 días hábiles.

“Tengo que pagar todas mis facturas de crédito, mi carro no lo he pagado por 3 meses, me lo iban a recoger el 22 que era día de mi cumpleaños, si no estaba yo durmiendo dentro de mi carro me lo recogen, ahora me desconectaron la línea de teléfono”, indicó.

Pero Eddie no es el único, otros californianos que reciben dinero de EDD, ya sea por desempleo o discapacidad, afirman en redes sociales y sitios web haber sido víctimas de robo de fondos. Tan solo en la página de la oficina de Protección Financiera del Consumidor, existen 63 reportes por robo de tarjetas prepago tan solo durante el 2024.

Aunque solicitamos a EDD una entrevista o declaración sobre esta problemática, aún no hemos recibido una respuesta. En su sitio web exhortan a las personas a reportar algún tipo de fraude.

Cabe señalar que la oficina de Fiscal de Distrito del Condado San Diego informó que ha observado una disminución en estos casos desde la pandemia, pero confirma que siguen ocurriendo. Indicaron que es un tipo de robo de identidad, en el que en ocasiones pueden resolver rastreando la dirección de protocolo de internet.