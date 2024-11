SAN DIEGO, California - Los investigadores dicen que una serie de robos en la colonia Tierrasanta de San Diego la semana pasada pueden estar relacionados con una serie más grande de delitos.

El video de seguridad muestra a los sospechosos usando un mazo para entrar.

A pesar de la cámara de vigilancia en el techo, el intruso enmascarado fue a trabajar en la caja fuerte de Roundtable Pizza en Tierrasanta Boulevard justo después de las 3 a.m. del martes.

"Comienza a golpear la caja fuerte con un mazo. Estuvo allí como cinco o 10 minutos", dijo el gerente general de la Mesa Redonda, Ángel Isabel.

Isabel dice que se fue agotado y con las manos vacías.

"Este es nuestro quinto robo en más de dos años. Es una locura que siga pasando", dijo Isabel.

La persona detrás de la máscara encontró una versión más prometedora al lado en Tutuli Mexican Eatery.

"Todo se había ido. Todos mis ahorros. Mi esposa y mis ahorros se habían ido", dijo el propietario Alejandro Ochoa.

Tutuli es el primer emprendedor de la familia Ochoa. Llevan menos de tres semanas abiertos. Los ladrones se llevaron miles de dólares que Ochoa guardaba en la caja fuerte.

"Esta gente no piensa en las familias que están sufriendo", dijo Ochoa.

El restaurante mexicano Tierra Santa fue asaltado el antepenúltimo lunes a eso de las 3 a.m. El propietario no estuvo disponible para hablar, pero los empleados dijeron que todo fue captado por la cámara.

Las cámaras de vigilancia parecen poco disuasorias. El Departamento de Policía de San Diego está investigando estos delitos y dice que probablemente estén relacionados con otros que ocurren en todo el condado.

El video de Perfect Pizza en Rancho Bernardo en las primeras horas del 28 de octubre muestra al sospechoso usar un mazo para romper la ventana. La caja registradora fue robada. Había que dejar atrás la caja fuerte. Un conductor encapuchado y enmascarado recogió al cómplice. Partieron en un Infiniti plateado.

Esa misma mañana, Todo Sushi y el Subway en Carroll Canyon Road fueron robados, posiblemente por las mismas personas.

Muchos de estos negocios son operaciones familiares. Los propietarios invirtieron todo lo que necesitaban para asegurar un futuro exitoso.

"Yo estuve trabajando antes en diferentes lugares, y mi esposa, solo para ahorrar dinero y ver nuestros sueños hechos realidad y esto sucede", dijo Ochoa.

Las pérdidas en los robos de Tierrasanta se sienten profundamente, pero lo que quedó atrás podría ser de gran valor para la policía. Son solo unos pocos fotogramas de video, pero por primera vez se ve una imagen muy clara de la cara del intruso.

Los detectives de la policía de San Diego dicen que todavía están reuniendo toda la evidencia en video. Esperan dar a conocer más información sobre estos robos el miércoles.