Rubio’s cierra 13 sucursales en San Diego tras declararse en bancarrota

SAN DIEGO- Rubio's Coastal Grill, fundado en San Diego, se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas días después de anunciar que habían cerrado 13 ubicaciones en San Diego.

"Al igual que la industria de restaurantes en general, Rubio's se ha visto afectada negativamente en los últimos años por el bajo rendimiento en las tiendas atribuible a las prácticas de trabajo desde casa y por el aumento de los costos de alimentos y servicios públicos que, combinados con aumentos significativos en el salario mínimo en California, provocaron el cierre de varias de sus ubicaciones", Informó Rubio's en un comunicado.

Rubio's entrará en un proceso de venta supervisado por un tribunal, un proceso que esperan que se complete en un plazo de 75 días. Rubio's está buscando una autorización judicial para continuar con sus operaciones durante el proceso de venta.

El cofundador Ralph Rubio continuará en la empresa y aportará "su habitual inspiración y energía para el futuro", señaló la empresa.

Rubio's dijo que por el momento las operaciones en los 86 restaurantes restantes en California, Arizona y Nevada continuarán como de costumbre.

El 1 de junio, Rubio's cerró 48 ubicaciones de por bajo rendimiento en California, incluidas 13 en San Diego, 24 en Los Ángeles y 11 en el norte de California.

De acuerdo con economistas, la cadena de restaurante he enfrentando algunos obstáculos de un tiempo a la fecha. La empresa se declaró en quiebra en 2020 como parte de una "reestructuración financiera integral".

“El pensamiento inicial que me vino a la mente fue que realmente están afectadospor el aumento en el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida de $16 por hora a $20 por hora, pero también hay otros problemas que Rubio's enfrenta. Llevan mucho tiempo atravesando dificultades económicas. No he mirado sus libros ni nada por el estilo, pero sí sé que en 2015 tenían 193 locales a nivel nacional. Entonces, han recortado alrededor de un tercio de ellos y van a recortar otro tercio con los cierres que se anunciaron ayer”, dijo Alan Gin, profesor de economía de la Universidad de San Diego.

Un portavoz de Rubio's Coastal Grill confirmó que los siguientes lugares cerraron en el condado de San Diego:

Sucursales de Rubio cerradas en el condado de San Diego

1480 Eastlake Parkway. Suite 901, Chula Vista, CA 91915

419 Parkway Plaza, El Cajon, CA 92020

1485 E Valley Pkwy. Suite A-6, Escondido, CA 92027

9187 Clairemont Mesa Blvd Suite 7, San Diego, CA 92123

910 Gran Avenida, San Diego, CA 92109

8935 Towne Center Dr., Suite 100, San Diego, CA 92122

9254 Scranton Rd, Ste 105, San Diego, CA 92121

2260 Callagan Hwy Bldg. 3187, San Diego, CA 92136

7835 Tierras Altas Village Pl. Suite D101, San Diego, CA 92129

1711 University Drive, Suite 110. Vista, CA 92083

9500 Gillman Drive, Food Ct., La Jolla, CA 92093

1158 W San Marcos Blvd. Suite A, San Marcos, CA 92078

437 Hwy 101 #117, Solana Beach, CA 92075

Rubio's abrió por primera vez en 1983 en Mission Bay Drive en Pacific Beach. Su sede se localiza en Carlsbad.