Maestros de California luchan por llegar a fin de mes, a pesar de ser los mejor pagados

SAN DIEGO - De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Educación los maestros de California tienen el salario promedio más alto de la nación. Sin embargo, los maestros dicen que todavía es una lucha mantenerse al día con el alto costo de vida de San Diego, especialmente para aquellos que recién comienzan.

"He oído hablar de profesores que preguntan los fines de semana dónde pueden encontrar un banco de alimentos. Y eso, para mí, me rompe el corazón. Eso no debería estar sucediendo", dijo Lucy Ugarte, presidenta de la Asociación de Educación de Sweetwater.

El salario inicial de un maestro del Distrito de Preparatorias de Sweetwater Union es de aproximadamente $53,000 por año. Eso incluye un aumento del 9% negociado recientemente.

Cuando se ajusta a la inflación, los datos de la NEA revelan que, en promedio, los salarios son un 5% más bajos que hace 10 años según Ugarte.

Ugarte trabajó como maestra de secundaria por 27 años, durante los primeros ocho años también trabajó como guardia de seguridad en la noche y fines de semana.

"A veces me alejaba de mi familia, y a veces venían conmigo. Ya sabes, un trabajo debería ser suficiente", dijo Ugarte

Esa experiencia la motivó cuando salió del aula y se mudó a su oficina en el sindicato de maestros.

"No quiero que los maestros experimenten las cosas que yo experimenté en mis primeros años", dijo Ugarte.