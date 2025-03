San Diego aumenta muchas tarifas y servicios casi un 20% y agrega nuevos cargos

El alquiler de un barco, los permisos para eventos, el pago de los servicios de seguridad policial y muchas, muchas otras tarifas y servicios en la ciudad de San Diego aumentarán en 2025.

El ayuntamiento abordó el tema el lunes de aumentar las tarifas y los servicios para ayudar a cubrir un déficit presupuestario de aproximadamente $250 millones. Al final, la propuesta de aumento de tarifas fue aprobada por el Ayuntamiento de San Diego por una votación de 8 a 1, con la concejal Vivian Moreno como el único voto en contra, pidiendo que se considere a las comunidades de ingresos más bajos, un tema que los planificadores de la ciudad dijeron que abordarían.

En total, se estima que los aumentos propuestos, la mayoría de los cuales son de alrededor del 20%, generarán $21,2 millones en ingresos adicionales (de los cuales $18,5 millones se destinarán al fondo general).

Charles Modica, analista independiente de presupuesto de la ciudad, dijo en su presentación que de las tarifas y servicios considerados, 295 tarifas aumentarán (43%); y 229 tarifas son completamente nuevas (34%); mientras que 61 tarifas, o el 9% del total, permanecerán iguales, y 25 disminuirán. Setenta y una tarifas, el 10% del total, se eliminarán.

Laurel McFarlane, presidenta y directora ejecutiva de McFarlane Promotions, que planifica y ejecuta grandes eventos para corporaciones y organizaciones sin fines de lucro en el área de San Diego, dijo a NBC el mes pasado que, en algunos casos, las tarifas que sus clientes tendrían que pagar por los oficiales de policía de San Diego serían el triple de lo que eran las tarifas por hora hace dos años. Dijo que la tarifa por hora para un agente de policía podría aumentar de $55 por hora a $154 por hora desde el último aumento, hace tres años.

San Diego is facing a budget shortfall, and now it's considering raising the price of nearly every fee charged by the city, reports NBC 7's Joe Little.

Los precios aumentarían decenas de miles de dólares para eventos grandes como los juegos de los San Diego Padres y el Orgullo de San Diego, donde se necesita policía y control de tráfico.

Durante los comentarios públicos, un orador público llamado Tommy se mostró en desacuerdo con el aumento de los costos cuando desglosó cómo serían los costos de un día de pesca en el lago Barrett:

"Si el consejo aprueba las tarifas de usuario propuestas en este informe del personal… el costo de pescar en el lago Barrett, un día con su hijo o su hija, es el siguiente:

"Una reserva de motor de barco: $150. Una tarifa para adultos/jóvenes: dos permisos costarían $90; 45 dólares por cada permiso - y, por cierto, Barrett no tiene descuentos para personas mayores o jóvenes como los otros lagos.

"Ticketmaster - tienes que pasar por Ticketmaster para obtener tu boleto: $22. Gasolina, comida, bocadillos: $60. Una licencia de pesca: $124. Eso son $446 para pescar en Barrett un día. ¿Crees que eso es razonable? ¿Puedes pagarlo? ¿Pueden pagarlo tus electores?"

Los aumentos entrarán en vigencia el 1 de abril o el 1 de julio, dijeron los funcionarios.