San Diego da la bienvenida a casa al USS Theodore Roosevelt y su tripulación

SAN DIEGO, California - Miles de familias militares en San Diego han estado esperando nueve largos meses para este momento: el USS Theodore Roosevelt y su grupo de ataque regresaron a casa el martes después de un despliegue extendido en el Medio Oriente.

Aunque el barco llegó al muelle alrededor de las 9 a.m., tomó horas desembarcar a todos. Las familias no podían esperar para ver a sus seres queridos, y los marineros no podían bajar del barco lo suficientemente rápido.

Telemundo 20 estuvo presente, siendo testigo de los primeros momentos en donde padres conocieron a sus bebés por primera vez.

Hubo un atasco de tráfico por la mañana en el puente de Coronado mientras las familias emocionadas acudían a recibir a sus seres queridos.

El Roosevelt y sus más de 6,000 marineros partieron de San Diego en enero para un despliegue programado regularmente en el Pacífico Occidental. Sin embargo, el despliegue se extendió durante el verano cuando se unieron al USS Abraham Lincoln en el Medio Oriente, en respuesta a la escalada de tensiones entre Israel y Hezbollah.

Aunque esos meses adicionales han sido difíciles, sus seres queridos dicen que están felices de tenerlos en casa.

El contralmirante del Roosevelt agradeció a todos los marineros por su excelente trabajo y a sus familias por todo el apoyo.