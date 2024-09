Legisladores de San Diego piden declaración de emergencia por aguas negras del río Tijuana

SAN DIEGO - Un grupo de congresistas demócratas de San Diego pidió al presidente Joe Biden y al gobernador de California, Gavin Newsom, que emitan una declaración de emergencia a causa de los altos niveles de contaminación que produce el cruce de aguas negras desde México.

La petición fue hecha por Juan Vargas, Sara Jacobs, Scott Peters y Mike Levin, cuatro de los cinco representantes en el Congreso de Washington del distrito electoral del condado de San Diego, en el sur de California. No se sumó a la solicitud Darrell Issa, el único legislador federal republicano del condado.

"Resultados preliminares de investigaciones muestran altos niveles de gases tóxicos en el sur de San Diego debido a la contaminación del Valle del Río Tijuana. Necesitamos un estado de emergencia federal", dijo Vargas.

Tijuana, con más de 1.8 millones de residentes, es la segunda ciudad más poblada en México después de la capital del país y es limítrofe con San Diego. Frecuentes derrames de aguas residuales y de lluvias circulan por el río Tijuana y llegan hasta el Valle del Río Tijuana, entre las localidades californianas de San Ysidro e Imperial Beach.

Los congresistas dijeron en su carta al presidente y al gobernador, ambos demócratas, que solicitan la declaración del estado de emergencia, a la luz de los "niveles alarmantes de gases nocivos que emanan del río Tijuana".

"Los datos recientes han dejado en claro que estos gases están causando una amenaza inmediata y grave para la salud y la seguridad de los residentes del sur de San Diego, por lo que nuestra comunidad necesita apoyo adicional", explicaron.

Científicos de dos grupos independientes encontraron niveles altísimos de dos tipos de gases tóxicos en el área cercana a la crisis de aguas negras cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, pero el condado de San Diego dijo el martes que los gases no son motivo de preocupación para la comunidad.



El Despliegue Robótico de Emergencias de Austin Texas, o "equipo RED", fue llamado por la Universidad Estatal de San Diego para analizar la zona utilizando drones.

El lunes por la noche, un medidor de gas alertó a uno de los miembros del equipo de la presencia de altos niveles de cianuro de hidrógeno, una sustancia química muy tóxica que puede provocar problemas de salud si se inhala durante largos períodos. La exposición prolongada a estos gases puede provocar dolores de cabeza, náuseas, problemas del sistema nervioso e incluso la muerte.

Las escuelas de South Bay limitaron la exposición al aire libre de los alumnos, y el Distrito de Control de la Contaminación Atmosférica del Condado de San Diego recomendó a los residentes de las inmediaciones que permanecieran en sus casas.

Pero el condado de San Diego - y su propio equipo especializado en materiales peligrosos que fue enviado a evaluar la zona el lunes - dicen lo contrario.

Este martes, la presidenta de la Junta de Supervisores Nora Vargas dijo que la calidad del aire en la región están dentro de límites seguros y "no representan una amenaza para la salud pública en este momento". El condado no ha visto los datos del equipo RED.



"Como presidenta, quiero asegurar a todos que esto no es una amenaza inminente, y es seguro estar fuera y asistir a la escuela", dijo Vargas. "Nuestros expertos del condado están recopilando activamente los datos de salud pública y la realización de investigaciones para proporcionar la información más precisa. Es inaceptable que los residentes del sur del condado tengan que preocuparse por si es seguro salir a la calle. Estoy luchando todos los días para abordar la raíz de este problema, pero por ahora, usted puede confiar en los datos, nosotros le cubrimos la espalda".



Vargas dijo que planeaba pedir a la Junta de Recursos del Aire de California, en la que forma parte, establecer un tablero de instrumentos en tiempo real para los residentes para supervisar las condiciones.

La contaminación del río transfronterizo y del valle han obligado al cierre de playas en el sur de la Bahía de San Diego por más de 1,000 días consecutivos.

Este pedido se da luego de que el diario San Diego Union-Tribune publicara el pasado viernes que nuevas investigaciones reflejan que el aire en la región puede ser tan tóxico como la contaminación que afecta al agua y la arena de las playas.

La Universidad de California en San Diego (UCSD) envió recientemente un equipo del Centro de Impacto de Aerosoles y Químicos en el Medio Ambiente, para analizar la contaminación del aire, pero la directora de la investigación, Kimberly Prather, dijo que en cuanto tuvieron los primeros resultados, ordenó a los investigadores que abandonaran la zona por seguridad.

Prather manifestó que la zona presenta altos niveles de cianuro de hidrógeno y sulfato de hidrógeno, los cuales generan contaminación y un olor parecido al de huevos podridos, y que una reciente ola de calor en la región agravó estas condiciones.