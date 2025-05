San Diego emite miles de multas por estacionamiento diurno; podrían recaudar $3 millones al año

El 1 de enero, la ley estatal de estacionamiento diurno entró en vigor en la ciudad de San Diego y en otras partes de California.

Esta ley, que prohíbe estacionarse a menos de 20 pies de cualquier cruce peatonal, ya sea marcado o no, busca brindar mayor visibilidad tanto a conductores como a peatones cerca de los cruces peatonales para prevenir colisiones.

"Básicamente, nadie puede estacionarse a menos de 20 pies de un cruce peatonal, ya sea marcado o no, en el lado de aproximación", dijo Erin Longen, supervisora ​​de control de estacionamiento de San Diego. Añadió que, "si se trata de una intersección de cuatro vías, habría cuatro, pero en cada calle, en realidad solo se ve un lado de la calle al acercarse al cruce peatonal".

La ciudad de San Diego instituyó un período de gracia de 60 días para que los residentes y turistas se acostumbraran a la nueva norma. Así, el 1 de marzo, los aproximadamente 55 agentes de control de estacionamiento de la ciudad comenzaron a aplicar la ley con firmeza.

Ahora, sin embargo, las multas son mucho más elevadas de lo propuesto inicialmente: 117 dólares, incluyendo las tasas, tras la decisión de la ciudad de aumentar el precio de todas las multas para obtener ingresos y ayudar a cubrir un déficit de 258 millones de dólares en el próximo año fiscal.

Además: Como se advirtió previamente, los agentes de control de estacionamiento están emitiendo multas por incumplir la ley de estacionamiento independientemente de si las aceras están pintadas de rojo, por lo que la ignorancia no es excusa.

El jueves, Longen declaró a NBC 7 que se han emitido unas 4200 multas por infringir la ley de estacionamiento en los dos meses posteriores al período de gracia de 60 días. Antes de eso, "emitimos advertencias, que consistían en un pequeño papelito azul que decía: 'La ley, la aplicación de la ley', todo eso. Imprimimos 1500 de esas…".

Como resultado, los conductores infractores han añadido hasta ahora casi medio millón de dólares a las arcas municipales, lo que se puede extrapolar a casi 3 millones de dólares anuales, y el fondo general de la ciudad se beneficia de esta ganancia inesperada.

Si bien esto puede parecer mucho, las multas por incumplir la ley de estacionamiento solo representan el 10 % o menos de todas las que emiten los agentes de control de estacionamiento, afirmó Long.

Aunque no se está apuntando a ningún barrio en particular, dijo Longen, no es sorprendente que se estén emitiendo más multas donde hay más vehículos.

"No tengo las cifras exactas, pero sé que estamos imponiendo multas en toda la ciudad y, obviamente, las zonas más afectadas serán aquellas donde vive más gente, ¿verdad?", preguntó Longen. "Desde Normal Heights hasta las playas, al oeste, y hasta La Jolla, al norte".