San Diego FC nombra a Tyler Heaps Director Deportivo y Gerente General del club

SAN DIEGO - Este jueves, el San Diego FC anunció que Tyler Heaps será el primer director deportivo del club.

Heaps, de 33 años, se convierte así en el director deportivo más joven de la Major Soccer League, un cargo equiparable al de director general en otras ligas.

"Tyler es uno de los ejecutivos deportivos más brillantes que he conocido y una mente futbolística brillante", declaró Tom Penn, Director Ejecutivo de la SDFC. "Ha formado parte de todas las decisiones futbolísticas importantes que hemos tomado".

Este es un ascenso para Heaps, que ya formaba parte de la red Right to Dream del club. Ocupó el cargo de Jefe de Grupo de Reclutamiento Insights y ayudó a guiar la estrategia de reclutamiento del primer equipo para el SDFC, así como para el club de Right to Dream en Dinamarca, el FC Nordsjælland.

"Nuestro mensaje a los aficionados es que tengan paciencia porque los jugadores están al llegar, pero haremos que se sientan orgullosos, y mi trabajo consiste en asegurarme de que traemos a la gente para conseguirlo", declaró Heaps.

Heaps ya había participado en la formación de la plantilla del SDFC, que incluye a cinco jugadores y cuenta con la estrella mexicana Chucky Lozano. También ha liderado la búsqueda de un entrenador para la SDFC.

"Estamos activos en este momento", dijo Heaps. "Obviamente, tenemos que prepararnos para el draft de expansión. Sabemos que gran parte de nuestra plantilla saldrá del draft de expansión".

Heaps bromeó diciendo que el dueño del equipo, Mohamed Mansour, incluso se ha preguntado dónde están sus jugadores. Si bien la lista no tomará la forma final hasta diciembre y enero, las noticias sobre un entrenador en jefe no deberían estar demasiado lejos.

"Hemos hablado con muchos entrenadores y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con uno muy pronto", dijo Heaps.

Heaps también tuvo participación en AS Monaco, donde fue Jefe de Análisis e Información. Antes de su estancia en el extranjero, pasó seis años en U.S. Soccer como Director de Análisis Deportivo y Jefe de Análisis.

Heaps es nativo de Minnesota y jugó pelota universitaria en el Augsburg College de la División III.

El fútbol también tiene un lugar importante en su vida personal. Heaps está comprometido con la capitana del equipo nacional de fútbol femenino de los Estados Unidos y medallista de oro olímpico Lindsey Horan.