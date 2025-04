San Diego prohíbe las “ofertas digitales” en supermercados

El Ayuntamiento de San Diego aprobó por unanimidad el martes una ordenanza que prohíbe a los supermercados ofrecer ofertas exclusivamente digitales en la ciudad.

La ordenanza fue aprobada por el ayuntamiento en primera lectura el mes pasado. La medida del martes significa que entrará en vigor en 90 días. La ley busca ayudar a quienes no tienen acceso o conocimiento para usar cupones digitales. Muchos supermercados ofrecen ofertas a través de aplicaciones móviles o solo en línea.

Propuesta por el concejal Sean Elo-Rivera y apoyada por la concejal Marni von Wilpert, la Ordenanza de Transparencia en Precios de Supermercados es similar a las propuestas que se están considerando en Nueva Jersey, Washington, Illinois y Massachusetts.

La ordenanza, que aún debe someterse a una segunda lectura en abril, busca ayudar a quienes no tienen acceso o conocimientos para usar cupones digitales. Josué Bran con los detalles.

Esto se vuelve problemático cuando dichos descuentos o cupones se ofrecen únicamente a través de medios digitales, ya que perjudican a quienes se encuentran en la brecha digital o a quienes no tienen fácil acceso o no se sienten cómodos con las computadoras e internet, según un comunicado de la oficina de Elo-Rivera. "Esto suele incluir a personas mayores, hogares de bajos ingresos y personas que no hablan inglés como lengua materna, y estas poblaciones suelen ser las más afectadas por el aumento en los precios de los alimentos".

Según un informe de 2022, más de 53,000 hogares en San Diego carecen de acceso a internet, en su mayoría personas mayores, personas de bajos ingresos y sin título universitario. "No buscamos castigar a la gente", dijo Von Wilpert sobre los supermercados. "Solo buscamos cerrar esa brecha digital".

Se han realizado otros esfuerzos para aprobar ordenanzas similares, pero han sido víctimas de presiones de última hora y han fracasado, afirmó Elo-Rivera. Las implicaciones de infringir la ley no están claras, pero una presentación de la ciudad insinuó que podría haber sanciones civiles para los supermercados que la incumplan.

Las tiendas de comestibles que deseen seguir ofreciendo ofertas por internet deben "colocar un cartel o aviso en las cajas registradoras, en un lugar visible para los consumidores, que indique que cualquier cupón o descuento digital ofrecido por medios digitales o electrónicos está disponible y se aplicará incluso si el consumidor no se ha registrado en el medio electrónico", según la presentación ante el consejo el lunes.

Si bien no hubo una oposición real a la ordenanza, varias personas pidieron que el consejo retrasara la decisión para permitir negociaciones con las tiendas de comestibles o para concretar la medida.

"Sin ajustes, esta ordenanza lamentablemente causará más daño que beneficio", declaró Tim James, en representación de los propietarios de tiendas de comestibles. Le preocupaba que los programas de fidelización también se vieran afectados, lo que podría afectar el negocio de las tiendas.

Von Wilpert afirmó que los programas de fidelización no se verán afectados. El punto se propuso inicialmente en octubre de 2024 y fue aprobado por unanimidad en el comité en febrero.

"No conozco a nadie que no esté preocupado por los precios demasiado altos de los comestibles", declaró Paul Downey, presidente y director ejecutivo de Serving Seniors San Diego. También indicó que la incertidumbre sobre las medidas que se tomarán en Washington, D.C., genera temor a que los aranceles o una guerra comercial puedan aumentar aún más los precios de los comestibles.

Citando un artículo de AARP, la oficina de Elo-Rivera señaló que el 25 % de los adultos mayores carece de conexión a internet y el 39 % no tiene teléfono móvil, según Pew Research. Como resultado, "muchos consumidores mayores se están perdiendo estas ofertas. Esto se agrava en el actual entorno de alta inflación, con precios por las nubes para todo, desde los alimentos hasta la gasolina", afirma el artículo.

El presidente del Consejo, Joe LaCava, aplaudió el apoyo a las personas mayores, pero también reconoció que la ordenanza ayudaría a quienes simplemente no querían compartir información personal y hábitos de compra con una aplicación corporativa en su teléfono.