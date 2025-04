San Diego reduce el costo de la tarifa propuesta para la recolección de basura

Los propietarios de viviendas en San Diego podrían no tener que pagar tanto como pensaban por la recolección de basura.

Un nuevo informe determinó que se podrían brindar mejores servicios por $47.59 al mes, en lugar del costo estimado de $53 publicado en febrero, informaron las autoridades municipales el miércoles.

Ese costo corresponde a viviendas unifamiliares que usan contenedores de 95 galones. El precio sería menor para quienes usan contenedores más pequeños de 35 galones.

Thousands of San Diegans may have to add trash to their list of bills later this year. NBC 7's Joe Little explains the city is considering imposing a trash collection fee for more than 200,000 homes.

La División de Servicios Ambientales de San Diego ha estado analizando cifras para encontrar la mejor manera de mejorar los servicios a los residentes, a medida que comienzan a facturarles un servicio al que se han acostumbrado sin una factura directa.

Los residentes votaron a favor de la Medida B en 2022, lo que dio luz verde a la ciudad para cobrar por la recolección en viviendas unifamiliares.

Ahora, sin embargo, algunos críticos, como la exasambleísta de California Lori Saldana, se preguntan por qué: "Cuando votamos sobre esta propuesta, no había cifras concretas disponibles. Había estimaciones que comenzaban en torno a los 20 dólares al mes y ahora es el doble de lo que nos dijeron", dijo Saldana.

Saldana lo calificó como un caso de engaño. "Ahora estamos aquí, dos años después, y como muchos temíamos, las tarifas superan con creces lo que prometieron", dijo Saldana.

NBC 7's Omari Fleming explains how a ballot measure passed in 2022 could affect trash and recycling fees for city residents.

Saldana y otros propietarios afirmaron que no es justo que quienes no generan mucha basura tengan que pagar lo mismo que quienes sí la generan.

Incluso con el precio ajustado, los habitantes de San Diego pagarán más por la recolección de basura que los habitantes de las ciudades vecinas, muchas de las cuales cuentan con servicios privados como EDCO o Republic.

El Ayuntamiento también recibirá un informe de la Oficina del Analista Independiente de Presupuesto que muestra que las tarifas de recolección de basura podrían bajar aún más si algunos servicios se recortaran o eliminaran por completo. Por ejemplo, la eliminación de las recogidas de artículos voluminosos y del personal que no realiza las recogidas reduciría las tarifas, al igual que la reducción del programa piloto de vehículos eléctricos destinado a impulsar la flota de camiones de basura de la ciudad. Con estos recortes y varios otros, el costo para los propietarios podría bajar a $42.72, según la IBA.

El nuevo informe, con las tarifas más bajas, se presentará al ayuntamiento el lunes, donde se votará si se procede a una audiencia antes de fijar el monto final. Los residentes tendrán la oportunidad de presentar sus objeciones cuando se celebre dicha audiencia.