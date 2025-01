SDG&E inicia el proceso para restablecer el suministro eléctrico, pero persiste amenaza de incendios

SAN DIEGO - A medida que los vientos disminuyen en el condado de San Diego, SDG & E ha comenzado el proceso para restablecer la electricidad a miles de clientes que tenían el suministro interrumpido para evitar incendios forestales, aunque los meteorólogos advierten que todavía no están fuera del peligro de incendios.

Una advertencia de bandera roja se extendió hasta el viernes a las 6 pm para las montañas y valles de San Diego, debido a otra ráfaga de fuertes vientos de Santa Ana y baja humedad que cuando se combinan pueden intensificar cualquier incendio forestal con una chispa.

Mientras que San Diego vio un descanso de los fuertes vientos el jueves, NBC 7 Meteorólogo Brooke Martell dijo que las ráfagas comenzarán a aumentar para las montañas y los valles de nuevo durante la noche el jueves y el viernes por la mañana.

En Julian, Pine Valley, Campo y Ramona se espera el aumento de los vientos en 60 a 70 mph rango con algunas ráfagas posiblemente alcanzando 80 mph, particularmente el viernes por la mañana temprano. Los conductores, en particular de vehículos de alto perfil, que viajan en la Interestatal 8 cerca de Banning Pass podría tener dificultades.

A lo largo de la costa, en particular de Encinitas a La Jolla, los vientos en el rango de 25-40 mph son posibles, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras tanto, la humedad caerá a alrededor del 10% durante el viernes.

Cal Fire dijo que las cuadrillas de San Diego contarían con más personal de lo habitual y que las cuadrillas del norte de California se dirigirían al sur para ayudar en las tareas del sur de California.

Se espera un poco de alivio este fin de semana, pero existe la posibilidad de vientos de Santa Ana en el pronóstico de la próxima semana. El equipo de meteorólogos de NBC 7 está atento a las condiciones meteorológicas y tendrá más información en sus pronósticos de alerta.

Here's a look at the maximum wind gusts expected through Friday. Please stay safe and travel with care, we're all in this together 🚗💙🚚 pic.twitter.com/Dge8vAD5Si