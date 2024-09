Se acabaron las largas filas en el cruce peatonal de San Ysidro a Tijuana

SAN DIEGO - La desesperación de la comunidad fronteriza para cruzar de San Diego a Tijuana, se hizo presente el pasado viernes 20 de septiembre, cuando el gobierno federal mexicano comenzó a poner en marcha el cobro de “Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas” (DNR), cual tiene un costo $ 717 pesos mexicanos (aproximadamente $30 dlls)

Durante el viernes 27 de septiembre en plena hora pico, a las cinco de la tarde, la garita peatonal de San Ysidro se encontraba fluyendo con normalidad y no había largas filas en la zona.

Sin embargo, la alerta de la comunidad e incluso videos en redes sociales, recordaban lo experimentado semanas atrás e invitaban a la comunidad a no visitar Tijuana, lo llevo a las autoridades locales y federales a intervenir.

“Es el pendiente que a mucha gente nos da, que vivimos acá al otro lado entonces cuando llegamos de aquí a que sacamos los papeles o nos cobran”, aseguró la ciudadana Magdalena López quien resultó afectada por las largas filas.

Sin embargo, esta semana tanto la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como el diputado federal Gilberto Herrera, aseguraron que intervinieron en esta situación ante el Instituto Nacional de Migración.

“Según los reportes que me han mandado de INAMI, incluso hasta videos me han enviado donde todo con normalidad”, indicó la gobernadora.

Por su parte el diputado indicó que el cobro continuará aplicándose, aunque ya no habrá más demoras por este motivo, ya que cuentan con un nuevo sistema.

“Ya se restableció el cruce, ya es un cruce, ágil, rápido, ya hay un nuevo sistema, computadoras, hay personal que atiende esto”, indicó.

Cabe señalar que grupos como Smart Border Coallition, indicaron que las autoridades mexicanas están en el momento perfecto para innovar en sus tecnologías y hacer los cruces eficientes.

“Ahorita estamos en el mejor momento de la historia de implementar la tecnología, los métodos de pago son muy seguros y confiables, yo creo que hay una gran oportunidad de sentarse en la mesa con las nuevas autoridades migratorias y poder proponer programas y planes de cruce inteligente”, dijo, Joaquín E. Luken, director de Smart Border Coalition.

El consulado de México en San Diego, también dijo que entablaría conversaciones con el nuevo encargado de despacho del Instituto Nacional de Migración en Baja California, para evitar la desinformación en el cobro de la tarifa derecho de no residente (DNR)

“No se había hecho efectiva entiendo que el nuevo representante del Instituto Nacional de Migración la está aplicando, no es que no tenga base legal, hay una base legal, pero por la cotidianidad quizá no se había aplicado tan rigurosamente”, explico, Alicia Kerber, Cónsul general de México en San Diego.

El Instituto Nacional de Migración aseguró que el artículo 34 de la Ley Mexicana de Migración establece no solo las especificaciones de los puntos de tránsito a México, sino también la necesidad de una tarjeta de residencia o autorización de estancia para los extranjeros.