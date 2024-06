Disminuyen cruces ilegales tras acción ejecutiva de Biden

SAN DIEGO- Existe confusión entre los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, tras la entrada en vigor de la acción ejecutiva del presidente Joe Biden. Autoridades de inmigración y organizaciones pro-migrantes, aseguran que es muy pronto para conocer lo que pasará en el futuro. Lo que sí es un hecho es que han iniciado las deportaciones y que ha disminuido el número de personas que cruzan de manera ilegal en la frontera San Diego – Tijuana.

“Hemos visto números, así como de 27 personas, 15 personas, no ha superado las 10 personas al día, pero eso es solamente en el sector San Diego, ahora no sabemos, porque no hay mucha transparencia de cómo se está aplicando la nueva medida, no sé cuáles son los números en otros lugares de la frontera”, indicó Pedro Ríos de la organización Comité de Amigos Americanos

Esta acción ejecutiva del presidente Biden busca limitar el número de solicitudes de asilo, estableciendo un máximo de 2 500 personas diariamente.



“Ahora si hay un tope límite y ese tope límite significa que después de cierta cantidad de personas, y las que estén entrenando las van a sacar del país en una deportación expedita”, señaló Ríos.

Sin embargo, hasta este momento no se sabe si esta es la razón por la cual están llegando menos migrantes a la frontera diariamente.



“En cuanto a personas llegando a la frontera no hemos visto muchos cambios, sigue igual como antes, a veces el número es de 70, a veces son de 100 o a veces son de 5 personas y pues tienen que esperar para que sean recogidas”, relató Ríos.



Mientras tanto los migrantes que no demuestren que sus vidas corren peligro en sus lugares de origen, podrían enfrentar la deportación inmediata e incluso enfrentar cargos penales. Además, se establecerán requisitos más estrictos para obtener el asilo



“Una persona tiene el derecho todavía a solicitar el asilo, siempre y cuando dice que tiene temor de regresar a su país, que se aferre a eso, y si trae comprobantes mucho mejor para esa persona”, recomendó Pedro.



Por su parte, las autoridades aseguran intentarán enviar a las personas que han sido deportadas de regreso a su país de origen, en lugar de regresarlos a México. Indicaron que ya están aumentando los vuelos, sobre todo a países como Colombia y Ecuador.