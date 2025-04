Se prepara Parque Chicano para celebrar 55 años

SAN DIEGO-En medio de la promesa del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor cantidad de deportaciones en la historia, el miedo ha sido un sentimiento principal dentro de los hogares de mexicanos que vive sin documentos en Estados Unidos, a horas de las celebraciones de los 55 años del parque chicano, los ciudadanos recuerdan como este espacio se ha sentido como un lugar seguro por tanto tiempo.

Durante el viernes 18 de abril a pocas horas de iniciar los festejos por la Celebración Anual del Día del Parque Chicano, niños jugaban en el parque, maestros hacían recorridos, familias se sentaban en sus mesas y altares de muertos recordaban a quienes se adelantaron en el camino.

Un monumento nacional y un tesoro local, un parque que alberga la mayor concentración de murales chicanos del mundo, con más de 100 pinturas.

De acuerdo con los datos del Comité Directivo del Parque Chicano, los activistas del movimiento chicano unieron fuerzas para protestar ante el proyecto de construcción de una estación de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en el parque en 1970. Lo que dijeron fue el insulto final a una comunidad que ya había sufrido por la demolición de cientos de viviendas para dar paso a la Interestatal 5, así como la construcción del Puente de Coronado.

“Incluso recuerdo que querían expropiar esta parte para hacer la parte y juntarla con la parte de Coronado y este pueblo de lucha y resistencia no lo deja, me parece que es un lugar muy bello, lleno de murales que reflejan la lucha de los latinos, de los mexicanos, de los chicanos en este país, nuestros orígenes, aquí era México como no estar orgullosos de toda esta lucha”, dijo, Maribel Solache, Diputada Federal Migrante mientras visitaba el Parque Chicano.

Entre los murales del parque se pueden ver en forma repetidas frases como si se puede, el repudio a las muertes de la comunidad migrante en la frontera y el abuso policial en casos como el de Anastasio Hernandez.

La organización de Alliance San Diego, cuenta parte de la historia de este hombre quien vivía en San Diego y fue brutalmente golpeado y electrocutado con una pistola Taser por agentes fronterizos en el puerto de entrada de San Ysidro, Anastasio falleció días después en un hospital local, parte de las luchas que recuerda la comunidad en la región de San Diego y el parque.



Los ciudadanos recordaron momentos como el de la toma de posesión del parque cuando los residentes se enteraron de que el terreno se usaría para una estación de la Patrulla de Caminos de California, lo que llevó a la comunidad local a manifestarse.

Ahí Cientos de personas, ocuparon el parque durante 12 días y Se creó una cadena humana alrededor de las excavadoras para evitar que se completara cualquier trabajo. La acción dicen obligó a las agencias gubernamentales a prestar atención y se llegó a un acuerdo que condujo a la fundación del parque Chicano en 1971.

Durante el sábado 19 de abril se llevará a cabo la conmemoración del Día del Parque Chicano dará inicio a las 10:00 de la mañana y culminara a las cinco de la tarde. El tema será "¡55 y seguimos vivos, Órale, vamos al parque!".