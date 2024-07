Se prevé que Big Lots cierre decenas de tiendas, 3 en el condado de San Diego

SAN DIEGO - Se espera que la cadena minorista Big Lots cierre hasta 40 establecimientos este año, incluidos al menos tres en el condado de San Diego.

"En 2024, esperamos actualmente inaugurar 3 tiendas y cerrar de 35 a 40 tiendas", dijo la compañía en una declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Según el sitio web de Big Lots, se anunciaron cierres en las siguientes tiendas del condado:

El Cajon : 1085 E Main St

: 1085 E Main St La Mesa : 6145 Lake Murray Blvd

: 6145 Lake Murray Blvd Oceanside: 1702 Oceanside Blvd

Cuando NBC 7 habló con los clientes, una pregunta común fue cómo estos cierres afectarán a las personas que dependen de las tiendas de descuento para comprar productos.

"No me gusta. Esta es una tienda que realmente me gusta porque tienen buenos precios y buenas ofertas todo el tiempo", dijo el cliente Patrick Straub.

Otra compradora, Jill Tatman, dijo que va a Big Lots a por "pequeños regalos" y "souvenirs" que son difíciles de encontrar en otros sitios.

"En 2024, la economía estadounidense siguió enfrentando desafíos macroeconómicos, incluida la elevada inflación, que ha afectado negativamente el poder adquisitivo de nuestros clientes", dijo Big Lots en la declaración.

En un comunicado en el sitio web de la cadena del 6 de junio, Big Lots afirma que «informó de una pérdida neta de 205,0 millones de dólares, o 6,99 dólares por acción, en el primer trimestre del año fiscal 2024 finalizado el 4 de mayo de 2024.»

El anuncio del cierre se produce apenas tres meses después de que 99 Cents Only Stores anunció que cerraba todos sus locales.

Mientras tanto, los clientes se preguntan adónde irán para recibir buenas ofertas en la zona.

"Va a llevar un poco de tiempo, pero es posible encontrar algo en alguna parte, y hay gente que termina comprando en Internet. Pero, en cuanto a lo local, la gente tiene que ir una milla extra o dos para ir a buscar algo", dijo Jackson Thompson.

Big Lots no respondió a la solicitud de NBC 7 para hacer algún comentario sobre la fecha exacta en que cerrará algunos de sus locales.