Arde sin control incendio forestal en el área de Cerro Azul en Tecate; hay un lesionado

TECATE - Un incendio forestal inició este jueves en el área de Cerro Azul, en Tecate, Baja California y se extiende sin control hacia el sur oeste, informaron las autoridades.

En el lugar se encuentran trabajando 80 elementos de la coordinación de Protección Civil, Bomberos de Tecate y Tijuana. Ls altas temperaturas en la región han sido un factor que ha impedido que el fuego sea controlado en su totalidad.

La Comisión Nacional Forestal, informó este viernes que el fuego ha consumido casi 3,000 acres de pastizal y se encuentra controlado en un 30% y ha sido liquidado en un 10%.

Se dio a conocer que un hombre identificado como Roberto, sufrió quemaduras en el 65 % de su cuerpo cuando se encontraba este jueves haciendo un "En vivo" en la zona del incendio, informaron familiares a través de redes sociales.

Detallaron que el hombre se encuentra internado en el hospital General de Tecate con afectaciones en sus pulmones y riñones.

Cabe señalar que el incendio ha sido catalogado como extremo y fuera de control, aunque se informó que se encuentra alejado de zonas habitadas, por lo que no hay riesgo para la población. Tampoco se informó de estructuras dañadas.

Por su parte, Cal Fire San Diego dijo que están monitoreando el fuego que se detectó a aproximadamente a cuatro millas al sur de la frontera internacional y actualmente no representa una amenaza para el condado de San Diego.

Cabe señalar que el fuego tiene propagación de sur a oeste, por lo que no existe riesgo para San Diego. Existe un plan operativo binacional para solicitar apoyo a bomberos de California, pero por el momento no sé habla de activarlo.

@CALFIRESANDIEGO is monitoring a fire well within Mexico. The fire is approximately four miles south of the international border and does not currently pose a threat to the United States.

We use cameras from @ALERTCalifornia to locate fires, like this one, from their mountaintop… pic.twitter.com/dN10v3iIzW