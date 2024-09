Se registra incendio forestal en el área de Cerro Azul en Tecate, cerca de la frontera

SAN DIEGO - Un incendio que arde al sur de la frontera entre EE.UU. y México está emitiendo una columna de humo que es visible en San Diego.

Cal Fire San Diego dijo que están monitoreando el fuego que está aproximadamente a cuatro millas al sur de la frontera internacional y actualmente no representa una amenaza para el condado de San Diego.

De acuerdo con José Luis Gil ledesma, jefe de incendios forestales de Tecate, el inició en el área de Cerro Azul y está catalogado como extremo y fuera de control El frente del incendio se dirige al denominado Rancho Las Creaturas.

En el lugar se encuentran trabajando personal de la coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecate.

Cabe señalar que el fuego tiene propagación de sur a oeste, por lo que no existe riesgo para San Diego. Existe un plan operativo binacional para solicitar apoyo a bomberos de California, pero por el momento no sé habla de activarlo.

@CALFIRESANDIEGO is monitoring a fire well within Mexico. The fire is approximately four miles south of the international border and does not currently pose a threat to the United States.

We use cameras from @ALERTCalifornia to locate fires, like this one, from their mountaintop… pic.twitter.com/dN10v3iIzW