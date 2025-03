Una proliferación de algas dañinas en la costa este año está creando una neurotoxina que ha provocado que leones marinos y otros mamíferos marinos presenten síntomas similares a los del Parkinson en toda la costa del sur de California, incluyendo San Diego.

SeaWorld San Diego informa que los rescatistas están atendiendo actualmente a nueve leones marinos hembras adultas que fueron envenenadas con ácido domoico, una toxina producida por el plancton Pseudo nitzschia, que puede alterar el cerebro de los vertebrados marinos cuando se consume en grandes cantidades. Lamentablemente, un décimo mamífero marino, que también estaba recibiendo tratamiento, ha fallecido. En total, 15 animales han sido tratados por SeaWorld desde que comenzó el brote.

Clarissa Anderson, directora del Sistema de Observación Oceánica Costera del Sur de California del Instituto Scripps de Oceanografía, ha dedicado su carrera al estudio de las Floraciones de Algas Nocivas (FAN).

"Se produce un efecto neurológico que podría recordar a una enfermedad como el Parkinson, ya que los animales sufren convulsiones", declaró Anderson a NBC 7 en 2023. "Vomitan. A veces están completamente desorientados. Se les ve balanceándose y meneando la cabeza en las playas, a veces echando espuma por la boca. Una miríada de síntomas que básicamente categorizan lo que se podría esperar de una neurotoxina".

A bloom of harmful algae off the coast of Santa Barbara is creating a neurotoxin that has caused sea lions and other marine mammals to exhibit Parkinson's-like symptoms up and down the Southern California coastline, including in San Diego.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el ácido domoico es una de las mayores amenazas para los mamíferos marinos.

En 2023, San Diego registró alrededor de media docena de muertes sospechosas por ácido domoico y más de una docena de otros animales enfermaron. Un rescatista de SeaWorld describió el evento de 2023 como "uno de los peores brotes de toxicidad por ácido domoico que he visto en mi historia aquí". El año pasado, SeaWorld también informó haber tratado a varios animales enfermos.

No es inusual ver floraciones de algas nocivas entre los meses de primavera y verano, ya que el afloramiento de aguas profundas del océano proporciona nutrientes a las algas en la costa. Sin embargo, la floración de este año a finales del invierno o principios de la primavera es inusual, pero no inédita.

Sin embargo, las floraciones están ocurriendo con mayor regularidad, según Jeni Smith, curadora del Programa de Rescate de SeaWorld San Diego, quien comentó que comenzaron a recibir llamadas de rescate a mediados de febrero.

"Solían ocurrir cada pocos años, pero en los últimos cuatro o cinco años hemos notado que hemos tenido un evento de ácido domoico todos los años", declaró Smith a NBC 7 el jueves.

Increíblemente, SeaWorld recibe alrededor de cien llamadas diarias sobre animales enfermos, aunque cabe señalar que algunos contactos se refieren a los mismos leones marinos. La enfermedad se puede tratar en la mayoría de los casos, dijo Smith.

"Lo que intentamos hacer es eliminarlos con líquidos y la toxina, por lo que gran parte del tratamiento consiste en administrarles líquidos y monitorear su comportamiento", dijo Smith.

Casos también en el norte

La floración también está afectando la vida marina más al norte de la costa, donde el número de leones marinos enfermos varados en las playas de Los Ángeles sigue aumentando debido a una floración de algas tóxicas.

El MMCC está operando en "modo de crisis" y se está instalando un espacio de triaje en el estacionamiento del Centro para aumentar el espacio para el ingreso de pacientes adicionales, ya que el volumen de animales que ingresan al hospital del MMCC cada día sigue siendo alto.

Los leones marinos no son los únicos animales afectados por la floración. A partir de la semana pasada, delfines también fueron arrastrados a las costas desde Long Beach hasta Malibú, según el Centro de Atención de Mamíferos Marinos (MMCC).

En el sur de San Diego, las autoridades informaron que estaban atendiendo a un pelícano sospechoso de intoxicación con ácido demoico, pero creen que está respondiendo al tratamiento. “Tenemos más de 60 afectados en este momento, incluidos algunos de nuestros cachorros que fueron recibidos a principios de este año, pero la mayoría de nuestros pacientes se están recuperando de la intoxicación por ácido domoico”, dijo Dave Bader, director de operaciones de MMCC.

¿Puede el ácido domoico afectar a los humanos?

El ácido domoico se encuentra en la misma floración que causa las mareas rojas y la bioluminiscencia. Sin embargo, nadar en aguas con altos niveles de ácido domoico no es perjudicial.

Este ácido —que no es ácido en absoluto, sino un aminoácido— es ingerido por peces, que a su vez son consumidos por mamíferos marinos. Es posible que la toxina se encuentre en alimentos que consumen los humanos, aunque es improbable que un humano consuma tanto pescado como una foca. Lo más probable es que los humanos enfermen por consumir mariscos con altos niveles de ácido domoico.

"Debemos ser muy conscientes de los mariscos que comemos", dijo Anderson en 2023. "Y el estado es excelente; el Departamento de Salud Pública de California es excelente en analizar las reservas comerciales de mariscos para garantizar que no suframos lo que se conoce como intoxicación amnésica por mariscos".

Los síntomas de la intoxicación amnésica por mariscos pueden presentarse entre 30 minutos y un día después de consumir mariscos. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza y mareos, que pueden remitir por sí solos después de unos días. Al igual que la intoxicación por ácido domoico en leones marinos, la intoxicación amnésica por mariscos también puede causar confusión, desorientación, convulsiones y pérdida de memoria a corto plazo. En casos raros, puede causar coma o la muerte.

¿Qué hago si veo un animal enfermo?

Si un animal muestra un comportamiento inusual, no se acerque. En su lugar, llame al equipo de rescate de SeaWorld San Diego al 800-541-SEAL.