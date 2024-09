Reciben sentencia cirujano plástico y enfermera de Bonita por muerte de paciente

SAN DIEGO - Un cirujano plástico y una enfermera de South Bay acusados de la muerte de una paciente que se sometió a una operación de aumento de senos en su clínica de Bonita fueron condenados a prisión este viernes.

Carlos Chacón, de 49 años y Heather Lang Vass, de 44, se declararon culpables de su participación en la operación del 19 de diciembre de 2018 que llevó a la muerte de Megan Espinoza de 36 años, madre de dos hijos y maestra de jardín de niños local.

Chacón, que ya había sido acusado de asesinato, se declaró culpable de homicidio involuntario y de tres cargos de complicidad para ejercer la medicina sin licencia. El viernes fue condenado a una pena de tres años de prisión y la suspensión de por vida de su licencia médica en California.

Vass se declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a dos años de prisión. Su abogado, Domenic Lombardo, dijo que ha renunciado a su licencia de enfermera.

La fiscalía alega que la pareja tardó unas tres horas en ponerse en contacto con los servicios de emergencia después de que Espinoza sufriera un paro cardiaco en la clínica de Chacón, Divino Plastic Surgery.

Chacón ordenó a su personal que no llamara al 911 y les ordenó que mintieran al marido de Espinoza sobre su estado, dijeron los fiscales.

En lugar de ello, Chacón pidió ayuda por teléfono a varios anestesiólogos, uno de los cuales le dijo que llamara inmediatamente al 911. Otros dijeron que le habían aconsejado que lo hiciera, pero Chacón mintió sobre la gravedad del estado de Espinoza, según los fiscales.

También atendió a otros pacientes durante ese periodo de tres horas hasta que, finalmente, llamaron a los servicios de emergencia y Espinoza fue hospitalizada. Falleció un mes después de la operación.

Su familia presentó una demanda por homicidio culposo y negligencia médica contra Chacón y el centro quirúrgico, que llegó a un acuerdo extrajudicial.

La juez del Tribunal Superior Maryann D'Addezio dijo en una audiencia de sentencia el viernes por la mañana que la decisión de Chacón de no llamar al 911 era "inexplicable" e "injustificable".

El juez sugirió que Chacón retrasó la llamada al 911 porque se descubriría que había dado instrucciones a Vass y a otros miembros del personal médico para que administraran anestesia a Espinoza y a otros pacientes, a pesar de que no estaban cualificados para ello. También dijo que el hecho de que una ambulancia llegara a la clínica mientras posibles pacientes estaban en la consulta le perjudicaría desde el punto de vista empresarial.

"Pensabas en ti y sólo en ti", dijo D'Addezio.

La audiencia del viernes también incluyó discusiones sobre un incidente que ocurrió unos seis meses antes del fatídico procedimiento de Espinoza, en el que Vass sobremedicó a una paciente que no podía ser despertada de su sedación. Esa mujer fue entregada a sus familiares y Chacón les dio instrucciones para que " la dejaran dormir", dijo el juez, quien caracterizó el incidente como una demostración de "su falta de cuidado por sus pacientes".

Tanto Chacón como Vass pidieron disculpas a la familia de Espinoza y a los amigos presentes.

"Lamento profundamente, profundamente, el inmenso dolor y sufrimiento que mi incumplimiento del deber ha causado a quienes la conocen, la conocían y la querían", dijo Chacón. "No puedo deshacer lo ocurrido y me atormenta a diario. Ella me confió su cuidado y yo le fallé".

Vass dijo que también es madre y piensa en cómo afectaría a sus hijos si la hubieran perdido.

«No hay palabras para expresar cuánto lamento mi participación en su muerte intempestiva y cómo me perseguirá por el resto de mis días el no haber pedido ayuda», dijo.

Los seres queridos de Espinoza dijeron que sus hijos tenían 3 y 6 años en el momento de su muerte y ahora tienen 8 y 11 años.

Su padre, David Gorcey, dijo que uno de los aspectos más dolorosos de la muerte de su hija es tener que explicar a los hijos lo que ocurrió en términos sencillos.

"Estoy seguro de que este tribunal puede apreciar lo doloroso y desgarrador que es contar esta versión de los hechos a dos niños pequeños que no entienden por qué sus vidas están al revés sin su madre", dijo.

El viudo de Espinoza, Moisés Espinoza, dijo que "le robaron poder despedirse de ella" y "le robaron el futuro". Dijo que sus hijos "nunca entenderán el amor que tiene una madre".

La madre de Espinoza, Judith Gorcey, calificó a su hija de "mujer extraordinaria" a la que querían su familia, sus amigos, sus colegas y sus alumnos.

Gorcey dijo que, aunque los hijos de Espinoza cuentan con un amplio apoyo familiar, "todos nosotros juntos no podemos llenar el vacío que la muerte de Megan ha provocado en ellos".