Dictan sentencia a la madre de dos niños que murieron atropellados en la autopista de Vista

SAN DIEGO - Fue condenada a tres años de prisión la mujer que condujo ebria por una autopista de Vista el pasado mes de junio tras detenerse y permitir que sus dos hijos salieran del vehículo. sin percatarse que otro vehículo estaba cerca, provocando que murieran atropellados.

Se trata de Sandra Ortiz, quien lloró mientras suplicaba clemencia a la juez Saba Sheibani para poder recuperarse y cuidar de sus otros cuatro hijos que le sobreviven.

"Quiero pedir perdón a mis hijos", dijo Ortiz. "Cometí un gran error al beber y conducir. Nunca debí hacerlo; fue un error estúpido. Quiero mucho a mis hijos".

El 18 de junio de 2023, Ortiz llevaba a sus seis hijos por la ruta estatal 78 cuando el equipaje cayó de la parte superior de su todoterreno. Se detuvo y dos de sus hijos, Alan Gerardo Aguilar, de 10 años y Amy Monserrat Beltrán, de 16, se bajaron para recoger las maletas.

Fueron atropellados por otro coche en el acto y murieron.

Ortiz se había declarado culpable de dos delitos graves de poner en peligro a menores y de un delito de conducción bajo los efectos del alcohol.

Ortiz tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,14 dos horas después del incidente, informaron las autoridades. La familia llevaba sólo seis meses en el condado de San Diego; antes del incidente, vivían en el vehículo todoterreno.

"Está muy claro que la sociedad falló a Sandra Ortiz de muchas maneras", dijo la fiscal Marnie Layon ante el tribunal.

Los abogados de ambas partes coincidieron en que Ortiz se automedicó con alcohol para aliviar el dolor de su propio trastorno, pero, según los fiscales, sus actos de aquel día fueron una elección y nadie más que ella tuvo la culpa.

"Un error es una persona que lleva calcetines desparejados", dijo Layon. "Esto no es un error. Es un delito. Es un delito del que ha sido declarada culpable, simplemente".

" Todo padre que haya puesto alguna vez un pie saliendo de una tienda a traves del aparcamiento llevando de la mano a un niño pequeño conoce la sensación cuando esa mano se te escapa de las manos", dijo Layon. "La reacción inmediata, el dar vueltas para encontrar al niño y agarrar cualquier parte de él porque sabes lo importante que es proteger a tu hijo cuando está en cualquier sitio donde haya coches en movimiento. Y la conversación seria que sigue después: 'Siempre tienes que agarrar a mamá de la mano, siempre'. Esto es natural. Esto no era el aparcamiento de una tienda. Era el 78".

Ortiz ha completado un programa de rehabilitación hospitalaria de siete meses y se ha alojado en un centro de residencia para personas sobrias. Tras pedir la libertad condicional a Sheibani, afirmó que había cambiado.

"Ayer se me rompió el corazón, mi hija me está llamando, mi hijo me está llamando, diciéndome: 'Mamá, tengo miedo de que te perdamos», dijo Ortiz. "Perdimos a dos de mis hermanos y ahora te vamos a perder a ti. No queremos eso, mamá'".

La juez dijo que no tenía ninguna duda de que lo que pasó nunca fue la intención de Ortiz.

"Este dolor y esta pena que va a tener, perder a sus hijos, va a ser un castigo de por vida para ella. Todos los días pensará en lo que ocurrió aquel día", dijo Sheibani al tribunal en su sentencia.

Pero, según Sheibani, la gravedad del caso justificaba la prisión.

"Decidió beber y subirse al vehículo y no sólo puso a sus hijos en peligro, sino que esencialmente puso al público en peligro al beber y conducir", dijo la juez Sheibani.

Ortiz fue llevada esposada, suplicando a su familia en la sala que cuidara de sus hijos.

La pena máxima a la que se enfrentaba Ortiz era superior a 10 años de prisión. Le fueron reconocidos 332 días de condena.