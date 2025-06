El servicio de transporte Circuit del centro de San Diego cesará sus operaciones

Los pasajeros del centro de San Diego lamentan que sus viajes compartidos de bajo costo en los autobuses eléctricos de Circuit podrían verse interrumpidos a finales de este mes.

"Ni hablar", dijo Angela Milner. "¿En serio?"

Milner es una de los 78,000 pasajeros que, según la ciudad de San Diego, fueron transportados por el centro en autobús durante este año fiscal. Para algunos de ellos, ir en autobús y caminar no es necesariamente una opción.

"Esto ayuda mucho, sobre todo teniendo una discapacidad", dijo Milner. "Tengo ciática y problemas de espalda, así que me ayuda a llegar a donde los autobuses no me llevan. Es muy útil".

El programa de $2.50 por viaje aparentemente se vio afectado por el déficit presupuestario de casi $260 millones de la ciudad. Un portavoz envió a NBC 7 la siguiente declaración:

“Con la disponibilidad limitada de fondos para el próximo año fiscal, la Ciudad está priorizando el uso de los ingresos de los parquímetros del centro para mejoras necesarias de seguridad e infraestructura, como la reparación del alumbrado público en el año fiscal 2026.

La Ciudad continúa explorando opciones viables de financiación y estructuras programáticas para brindar servicios de movilidad como circuladores y lanzaderas en toda la ciudad. La gestión del programa FRED ha proporcionado a la Ciudad años de valiosa experiencia y una amplia base de datos para fundamentar futuras iteraciones del programa”.

Conducir para Circuit es un segundo trabajo para Irma Fernández que le ayuda a llegar a fin de mes. Aunque su futuro es incierto, le preocupa lo que el posible fin del servicio de viajes compartidos asequibles pueda significar para los pasajeros con los que se ha hecho amiga.

“Algunos de los que viven en el centro son mayores y viven con un presupuesto limitado”, dijo Fernández. “Es perjudicial para ellos porque Lyft y otras compañías, cuando hay partidos, les sube el precio, así que no pueden permitírselo, así que esto era conveniente”.

El programa FRED, posteriormente rebautizado como Circuit, se estrenó en el centro en agosto de 2016. Utiliza los ingresos de los parquímetros para subvencionar el costo. Ofrecido como una forma asequible y ecológica de moverse por los barrios, el programa se extendió a Pacific Beach en 2023.

Si bien ese programa cerró a finales del año pasado, otros programas de viajes gratuitos y asequibles de diferentes compañías continúan en lugares como North Park y City Heights.

Geovanna Medel y su perro usan Circuit unos cuatro días a la semana. Mientras regresaban a casa del supermercado, la estudiante de derecho… Dice que espera que la ciudad llegue a algún tipo de acuerdo.

“Tengan en cuenta que hay estudiantes que dependen de esto y personas que dependen de este transporte para ir a trabajar. Muchos de nosotros tenemos bajos ingresos, así que tengan en cuenta que podríamos necesitar esta ayuda, y me entristece que se vaya”, dijo Medel.

Se supone que el 30 de junio será el último día de operaciones de Circuit, pero aún hay alguna esperanza. La ciudad dice: “El contrato permite una extensión, pero aún no han decidido si la implementarán”.