Simpatizante de Trump se siente frustrado por afectaciones a su negocio por aranceles

SAN DIEGO - El dueño de una ferretería expresa su frustración porque ha perdido clientes debido al incremento en el precio de los productos que vende.

Ramón Aguirre es propietario de Antonio's Metal Works en San Diego, un negocio de construcción que trabaja con acero y aluminio.

"Nosotros no nos vamos a quedar con el incremento, sino lo tenemos que pasar y eso afecta que nosotros como compañía podamos cerrar más proyectos", dijo Aguirre.

Este miércoles que Estados Unidos impuso aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Esto provocó que el proveedor de Aguirre le aumentara el 30% al precio del material.

"Me frustro porque se están perdiendo algunos proyectos, contratos (...) el cliente está buscando opciones más baratas y nosotros no podemos bajar el precio porque el material está subiendo cada día", expresó Aguirre.

Según el Presidente Donald Trump, su política arancelaria busca nivelar el campo de juego comercial para la fabricación estadounidense.

“El presidente Trump ha vuelto a utilizar la influencia de la economía estadounidense, que es la mejor y más grande del mundo, para lograr una victoria para el pueblo de Estados Unidos”, dijo un vocero de la Casa Blanca en un comunicado.

Sin embargo, Aguirre, que es simpatizante de Trump, mostró descontento con las acciones del nuevo presidente.

"Yo lo apoyaba, sí creía en él; no se a donde nos va a llevar todo lo que está haciendo. Yo no apoyo lo que está haciendo ahorita, está dañando a nosotros como negocios locales con el aumento de precio en los materiales, nos está afectando de una manera tremenda. Está afectando la economía y no estoy de acuerdo con lo que hace", agregó el dueño del taller.

Mientras tanto, a consecuencia de estos aranceles, países de la Unión Europea además de Canadá contestaron con tarifas arancelarias a productos estadounidenses.

Para un experto, esta guerra de aranceles y acciones del gobierno llegan en el peor momento de la economía del país.

"Lo que estamos viendo es que la actividad económica se está desacelerando de una manera muy apresurada y la inflación no cede, inclusive se están viendo repuntes, entonces empiezas a tener los dos ingredientes que nos llevan a una recesión". explicó el economista Jorge Fonseca.