Sin cargos contra padre e hijo tras un apuñalamiento mortal en San Diego

Nota del editor: Esta historia se ha actualizado para indicar que no se han presentado cargos contra el padre y el hijo. Sus nombres han sido eliminados.

SAN DIEGO - No se presentaron cargos contra un padre y su hijo que fueron detenidos previamente en relación con el apuñalamiento mortal de un hombre en San Diego el pasado viernes.

Según el Departamento de Policía de San Diego, los agentes acudieron en torno a las 16:50 p.m., del 22 de noviembre a un altercado en el barrio de Grant Hill, cerca del cruce de la calle 27 con la calle L.

Los agentes encontraron a un hombre en el lugar de los hechos con al menos una herida de arma blanca y daños adicionales en la cabeza. Fue trasladado a un hospital, donde murió poco después, informó el departamento.



La víctima fue descrita como un hombre de 36 años, pero su nombre no se conoció de inmediato.



Un hombre de 37 años y su hijo de 17 fueron detenidos. El padre fue atendido en un hospital antes de ser fichado y su hijo fue trasladado al centro de menores.

La Oficina del Fiscal del Distrito dijo más tarde que ambos hombres fueron puestos en libertad y no se presentaron cargos, ya que la investigación continúa. No se reveló ninguna otra información y no quedó claro por qué no se presentaron cargos.

La policía dijo que uno de los hombres y la víctima habían estado implicados en un altercado anterior relacionado con vandalismo en el mismo lugar hace aproximadamente un mes. Dicha pelea había sido denunciada a la policía, pero no se había denunciado el acto vandálico.



Cuando volvieron a encontrarse el viernes por la tarde, la pelea del mes pasado continuó, según la policía. Durante la segunda pelea, el vehículo del padre resultó dañado por una piedra y un bate, y posteriormente se estrelló contra un poste eléctrico, añadió el departamento.

El hijo de la víctima, de 15 años, fue detenido temporalmente por los agentes en el lugar de los hechos y entregado a su madre. Las autoridades dijeron que no se enfrentará a cargos.



Cualquier persona con información sobre la pelea o apuñalamiento se instó a llamar a la Unidad de Homicidios del SDPD al 619-531-2293 o Crime Stoppers al 888-580-8477.