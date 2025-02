Sin rastro de migrante que habría sido secuestrada por traficantes personas

SAN DIEGO - La desesperación de pisar suelo estadounidense lleva a muchos migrantes a no medir el peligro y debido a eso, muchos caen en manos de personas que se dedican a contrabandear humanos.

Es el caso de Viviana Elizabeth Aguirre estrada de 22 años, quien es buscada desde el pasado 5 de diciembre cuando salió de Tijuana con destino a San Diego.

La familia de esta migrante no ha dejado de buscarla y tanto en las calles de San Diego como de Tijuana han repartido folletos con la foto de Viviana quien pensó que llegaría a San Diego para reunirse con su padre y esposo, pero que aseguran, terminó secuestrada.

“Yo siempre le dije que era muy riesgoso, que se esperara. Yo tenía un presentimiento feo", señaló Lucía la hermana de Viviana.

Dijo que han recibido llamadas donde su hermana hablaba y le decía que la habían secuestrado y que le pedían $30 mil para liberarla. Desde el 5 hasta el 8 de diciembre, el presunto secuestrador les hablo y envió un sin fin de mensajes pidiendo el dinero y amenazando con matarla.

“Mi hermana hablaba y decía, mama me secuestraron, me están pidiendo 30 mil dólares para que me puedan soltar”, detalló.



De acuerdo con Lucia, fue el esposo de su hermana Viviana, quien hizo arreglos con el mismo contrabandista quien 6 meses antes lo había cruzado ilegalmente a él de Tijuana a San Diego.

“El último mensaje que yo tuve de mi hermana fue, que me dijo, hermana te quiero mucho, ya mi mama me dejó”, expresó Lucia.

Lucia, es una de 7 hermanas, y dice que su niña de 3 años y Viviana eran muy unidas. Explicó que la noche antes que se pusiera en manos del presunto contrabandista, su familia la despidió, sin nunca imaginar lo que sucedería en 24 horas.

“A mi hermana la golpeaban, le daban golpes a puño cerrado fuerte en un video la patean en el piso”, detalló Lucia.

Dijo que enviaron $11.000 mil al secuestrador, pero de Viviana, ya no supieron nada.

“Estaba en manos seguramente de un coyote vinculado algún cartel de las drogas que si cruzan gente pero también usan migrantes como mulas para cruzar droga y secuestrar, secuestran y asesinan”, señaló Víctor Clark-Alfaro, profesor de estudios Latinoamericanos en SDSU.

Expresó que las redes de tráfico de personas con fines sexuales son casos recurrentes en la frontera.

Lucia, agregó que le hubiera gustado convencer a su hermana que no se pusiera en manos de un contrabandista.

“Ella estaba muy ilusionada de poder ver a su papá y estar de nuevo con su marido, ya era decisión de ella”.

Cabe mencionar que, años atrás, Viviana y su esposo intentaron en dos ocasiones obtener una visa de turista la cual les fue negada.