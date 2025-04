Sin afectaciones en Tijuana pese anuncio de Trump de no enviar agua

SAN YSIDRO-El presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró que desde el mes pasado dejó de enviar agua a Tijuana, debido a la falta de cumplimiento del país mexicano al tratado de envió de agua de 1944.

Declaraciones que ya generaron reacciones no en Tijuana, sino también desde San Diego, donde miles de estadounidenses trabajan y regresan por las noches a dormir a suelo mexicano.

Ciudadanos de Estados Unidos que experimentan cortes de agua y fugas que se presentan en Tijuana.

“Bien estresante empezamos a comprar desechables pues para no lavar los trastes y pues así compramos garrafones de agua porque pues ya no se usan”, dijo María Pulido, habitante en Tijuana, quien ha experimentado los recortes.



Este viernes 11 de abril, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, aseguró que ella creía que este tratado del agua es justo y que no debía de renegociarse.

Mientras tanto, El Secretario del Agua de Baja California, Víctor Daniel Amador Barragán, descartó que México o Baja California se vean afectados por la decisión del gobierno de Estados Unidos de no enviar agua directamente a Tijuana por medio de una línea especial.

Explicó que no se trata de envío de aguas adicionales, sino que son envíos que se realizan a través de la Meseta de Otay y son descontadas a las asignaciones del Río Colorado que se hacen a México a través del lindero norte y lindero sur según se establece en el acta 240 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), firmada el 13 de junio de 1972.

Es decir, México continuará recibiendo la misma cantidad del vital líquido y no menos como algunas versiones de manera errónea han manejado.

Detalló que específicamente en Tijuana no se prevén afectaciones por las decisiones de Estados Unidos, gracias a las medidas implementadas en materia de infraestructura hídrica para asegurar el abasto de agua para todas las familias en la entidad.

El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) recordó el acuerdo firmado por el Estado con el Distrito de Riego Río Colorado y sus módulos con el cual se aseguró el abasto de agua para la zona costa de Baja California en lo que resta del año.

Oscar Romo, investigador y director general de la organización, Alter Terra dijo que el presidente México no le debe agua a EEUU.

“El presidente está usando su retórica tradicional porque México no le debe agua, la entrega de agua tanto de Estados Unidos a México como de México Estados Unidos se regula por un ciclo de cinco años y esto se hizo desde el principio porque es imposible predecir cuánta lluvia va a caer”, dijo Oscar Romo, investigador y director general de la organización, Alter Terra.

De acuerdo con los investigadores, el agua que llega a Tijuana se transporta por 200 kilómetros de tuberías desde el Río Colorado y en periodos de sequía es imposible para cualquiera de los países cumplir con las cuotas establecidas en un tratado de 1944.

“Antes teníamos reservas en la presa, la presa está azolvada hay una serie de pozos a lo largo del Río Tijuana , de donde se extraía agua, cada vez tiene peor calidad entonces podríamos decir que dependemos del Río Colorado para todas nuestras necesidades”, agregó Oscar Romo.



Y mientras que la amenaza por los aranceles permanece, la presidenta de México habló sobre la realidad del uso del agua que manda EEUU a México y como esta alcanza a la comunidad que se dedica al campo y el resto se transfiere a Tijuana.

“Si no usan el agua pues que se le regrese a la CONAGUA y la CONAGUA ya la destina a la ciudad de Tijuana, entonces todo eso lo estamos poniendo en orden y la otra es la planta desaladora que tiene sus complicaciones técnicas pero que la vamos a hacer para que Tijuana tenga también otra alternativa de abastecimiento de agua”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.