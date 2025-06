Sindicatos de trabajadores de supermercados del sur de California autorizan huelga

Los trabajadores de los supermercados Albertsons, Pavilions, Ralphs y Vons comenzarán los preparativos el jueves para una posible huelga.

El Local 770 del sindicato United Food and Commercial Workers, que representa a aproximadamente 45,000 trabajadores en las cuatro tiendas del sur de California, anunció el miércoles que sus miembros votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga.

"Nuestro mensaje es claro: Estamos hartos de las tácticas antisindicales de estas corporaciones, diseñadas para intimidarnos e impedirnos obtener el contrato justo que nos hemos ganado y merecemos", según un comunicado del Comité de Negociación de los Locales 324 y 770 del United Food and Commercial Workers.

El sindicato afirmó que sus negociaciones con Kroger y Albertsons han durado cuatro meses y que las partes no han logrado llegar a acuerdos que aborden sus preocupaciones sobre las condiciones laborales y la escasez de personal. El sindicato también hizo afirmaciones, no verificadas independientemente por NBC 7, de que las cadenas de supermercados amenazaron y vigilaron a los empleados por su participación en actividades sindicales.

"Esta votación para autorizar la huelga significa que esperamos que las empresas regresen a la mesa de negociaciones, negocien un acuerdo que beneficie a todos y desistan de sus tácticas ilegales, antes de que nos retiremos y nos pongamos en huelga", se lee en el comunicado.

No se publicó el recuento de votos. La votación se realizó durante las dos primeras semanas de junio, según el sindicato.

Un portavoz de Ralphs declaró a NBC 7 que la cadena de supermercados continúa negociando con el sindicato, pero mantiene su última oferta.

"Seguimos participando activamente en la negociación con el sindicato porque creemos que los mejores resultados se logran en la mesa, no mediante la interrupción. Nuestra oferta actual refleja ese compromiso, incluyendo aumentos salariales líderes en el mercado para los empleados durante la vigencia del convenio, y una inversión continua en atención médica y pensiones líderes en la industria. Estos son beneficios que muchos competidores no sindicalizados no ofrecen", se lee en el comunicado. No hubo respuesta inmediata a los correos electrónicos enviados el miércoles por la noche a Albertsons, empresa matriz de Pavilions y Vons.

Una votación para autorizar la huelga no implica necesariamente que se lleve a cabo si se llega a un acuerdo antes de la fecha de inicio programada, que aún no se ha fijado. Según el sindicato, las negociaciones se reanudarán el 25 de junio.

Los miembros del sindicato aprobaron un contrato de tres años en 2022 tras una amenaza de huelga, que incluyó aumentos salariales de $4.25 por hora para la mayoría de los trabajadores, mientras que algunos recibieron aumentos salariales mayores. Los contratos de los trabajadores vencieron el 2 de marzo.

El sindicato afirmó que busca "salarios dignos, prestaciones sanitarias asequibles, una pensión estable, más personal y mejores condiciones laborales para una mejor experiencia del cliente".