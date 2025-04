Suspenden regla contra lavado de dinero en San Diego e Imperial

SAN DIEGO - La próxima vez que envíes o cambies dinero, cheque o compres un giro postal (money order) por una cantidad mayor a $200, ya no deberás brindar el número de seguro social o ITIN por lo menos durante los próximos 28 días en San Diego e Imperial.

Esto beneficia a negocios como Novedades y Servicios, Inc. ubicado en la ciudad de San Diego la cual se encuentra en los 7 códigos postales en el condado a en donde los negocios con giros financieros debían presentar un reporte a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

“Muy agradecida pues primero pues con Dios, agradecida con la juez que realmente tomó muy buen interés en nuestro caso y pues también con el Instituto de Justicia que son los que nos han estado apoyando y pues si estoy feliz de que mis clientes especialmente ya no tengo que estar invadiendo su privacidad al menos por 28 días”, contó a Telemundo 20 Esperanza Gómez Escobar, dueña de Novedades y Servicios, INC.

Luego de ocho días después de entablar una demanda contra el Departamento del Tesoro, FinCEN y sus titulares, obtuvieron una orden de restricción para poner en pausa la nueva regla de solicitar nombre, dirección y el número de seguro social a toda transacción que rebasara los $ 200.

“Se siente como un acoso que le hacen a uno para poder enviar nuestro dinero verdad y nuestra familia allá atenida a nosotros porque nosotros somos el sustento de la familia”, dijo Lester López quien ha sido cliente de este establecimiento durante los últimos 2 años.

Pero la victoria no fue solo para Esperanza, el fallo de una juez de la Corte Federal en San Diego, exenta al resto de los negocios afectados en la frontera sur de California.

“Es un orgullo muy grande tenerla a ella como cliente porque ella ha sido muy valiente en hacer este caso porque nosotros sabemos que presentarse delante de una corte es algo que pueda dar miedo”, declaró una de las abogadas del Instituto para la Justicia, Katrin Márquez.

Entre los cientos de negocios que realizan cambio de cheques, divisas, envío de dinero o venden giros postales, esperanza fue la única que decidió iniciar la lucha en San Diego.

“Quise pensar en el futuro mío de mi familia, de mis hijos y pues de la comunidad como te digo son mis clientes también se han hecho familia para mí, somos muy conocidos y pues si me rompía también el corazón ver decirle a mucha gente que no les podía dar servicio si no me proveían la información y dije pues tenemos que hacer algo”, agregó Esperanza Gómez.

Además de la pérdida de clientela bajo la nueva regla, la carga laboral era mayor para Esperanza y su familia. Además de la inversión de tiempo, aseguró que requiere entre 15 a 25 minutos para realizar los reportes (CTR), pero el no realizarlo para cada transacción significaba una multa de cerca de $ 74 000.

“Esto le debería importar a personas, aunque no vivan en esos códigos postales o no tengan este tipo de servicio porque la Constitución garantiza que el gobierno no puede investigarte sin una razón, tiene que sospechar de usted, tiene o que tener a lo que se le dice “probable cause” o tener una orden judicial en este caso FinCEN está usando la excusa de la frontera para decir que no requieren eso”, recalcó la abogada Márquez.

Aunque la medida la cual se trató de una prueba piloto, fue implementada para combatir actividades ilícitas y lavado de dinero de organizaciones criminales de acuerdo al gobierno federal.

Hasta el momento el FinCEN no ha respondido a la solicitud de Telemundo 20 sobre la orden de restricción que les permitirá a negocios como Novedades y Servicios, Inc. seguir operando y sirviendo a su comunidad como lo ha hecho por muchos años, por lo que la batalla aún no ha terminado.

“Esto todavía no acaba necesitamos más unión y como nos va a afectar, necesitamos presencia también pues en la corte de que sea vea interés que no soy la única afectada” concluyó Esperanza.