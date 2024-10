SAN DIEGO, California - No puede faltar una buena taquiza durante una fiesta familiar. ¿Pero qué pasa cuando se acaba la comida y no todos los invitados alcanzaron comer?

Eso fue precisamente lo que sucedió hace unas semanas durante una fiesta familiar en un parque de Santee. La confrontación fue grabada y subida a las redes sociales llamando la atención de millones de personas que lo han visto.

“Yo le ofrecí el servicio y me tiene que pagar", es lo que se escucha decir la trabajadora de la taquiza en su grabación.

A lo que una mujer responde: "Yo le hablé a la policía y me dice que no tengo que pagar porque no se completó todo el servicio".

José Manuel Aragón, dueño de Taco Guys, tiene 14 años ofreciendo taquizas en San Diego.

José Manuel Aragón es dueño de Tacos Guys en San Diego. Dijo que su trabajadora es quien fue agredida durante el video viral. Agregó estar completamente seguro que no falló al calcular la cantidad de carne necesaria para el evento de 50 personas.

Afirmó No estar seguro que causó que se acabara la comida tan rápido provocando que la cliente se negara pagar los $515 que quedaron pendientes después de dar $100 de depósito.

El intercambio entre las dos mujeres continuó:

Trabajadora: “Pero toda su gente está comiendo

Cliente: "No toda la gente porque faltaron más personas, incluso somos 42 exactamente, ya los conté".

Trabajadora: “Pero igual hubieron personas que repitieron".

Cliente: “No puede ser eso".

Aragón reconoció que un error lo comete cualquiera, pero que sus 14 años de experiencia lo respaldan al afirmar que no falló en la cantidad de comida que envió al evento de Santee.

“Nosotros llegamos a un evento y ya está toda la gente ahí, nos vamos a dar cuenta si va a funcionar o no desde el principio. Pero, regularmente en las fiestas que nosotros vamos, siempre llegamos una hora antes y la gente va llegando, va llegando", explicó el comerciante.

Aragón agregó que una taquiza no se presta para llevar un conteo de tacos en tiempo real y que en la gran mayoría de los eventos que ha atendido, la comida sale sobrando. Añadió que generalmente cuando se acaba es porque llegaron más invitados de lo acordado, se consumió más de lo anticipado, o algunos llevaron platos de comida a casa.

El taquero aseguró, "nunca hemos negado una segunda ronda, una mulita, una quesadilla, jamás...no vamos a decir oye ya comiste una vez, no".

Reafirmó no saber que paso en el caso de Santee y aceptó que su trabajadora debió de haber avisado más pronto que se acababa la comida antes de lo normal. Lamentó que la cliente no le dio la oportunidad de corregir la situación.

"Desde el principio fue negativa, desde el principio", dijo Aragón. “Por los 15 minutos o media hora que me hubiera tardado para agregar comida extra, creo que no hubiera pasado nada.”

Cómo asegurar que te alcance la comida en tu próxima taquiza

Aquí algunas recomendaciones para asegurarse que no le pase lo mismo en su próxima taquiza independiente de lo que pueda ser el motivo por el cual se acabe la comida antes de que todos coman.

desde el principio. ¿Qué hacen con la comida que sobre? ¿Cuál es el plan si empieza a acabarse la comida y todavía hay gente sin comer? ¿Qué tal si llegan más invitados de lo acordado? Recuerde, típicamente, dos horas de servicio no significan dos horas de comida ilimitada. Todo por escrito es la mejor manera de evitar problemas. Un contrato firmado por el cliente y el taquero es ideal y no tiene que ser uno formal. De hecho, mensajes de texto o por las redes sociales pueden ser suficientes para evitar malentendidos especialmente si hay cambios al acuerdo.

es la mejor manera de evitar problemas. Un contrato firmado por el cliente y el taquero es ideal y no tiene que ser uno formal. De hecho, mensajes de texto o por las redes sociales pueden ser suficientes para evitar malentendidos especialmente si hay cambios al acuerdo. Revise con el taquero durante el evento en vez en cuando para confirmar que todo va como planeado. Invítalo a avisarle con tiempo si tiene alguna duda o se presenta algún problema.

“Tanto a ella como también a nosotros nos va a servir de experiencia,” afirmó Aragón, indicando que después de lo ocurrido varios taqueros por todo el país le han compartido situaciones similares con clientes.

Agregó que espera que la experiencia ayude a fortalecer los lazos entre los taqueros y sus clientes.