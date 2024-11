Taylor Swift atrae a los compradores del Black Friday a las tiendas de San Diego

SAN DIEGO - Es uno de los días más importantes y más grandes para los minoristas. Ha llegado el Black Friday y este año los comercios esperan que la gente vaya a las tiendas en lugar de comprar por Internet.



La Federación Nacional de Minoristas afirma que más de 180 millones de personas harán ambas cosas entre el Black Friday y el ciberlunes. Aunque la mayoría de la gente hará la mayor parte de sus compras del Black Friday por Internet, la federación de minoristas predice que alrededor del 65% de los compradores aún planea comprar en las tiendas este año y las tiendas esperan sacar provecho ofreciendo mejores ofertas en sus tiendas en lugar de en línea.



"Una de las ventajas de comprar en el centro comercial frente a hacerlo por Internet es que el Viernes Negro los minoristas van a ofrecer ofertas especiales en la tienda que no están disponibles en Internet. Quieren que los consumidores entren y compren de verdad", afirma Miro Copic, profesor de marketing de la Universidad Estatal de San Diego.

El libro «Eras Tour Book» del multimillonario cantautor llegó a las estanterías el Viernes Negro, revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre la gira de conciertos que ha batido récords en cinco continentes a lo largo de 21 meses, informa NBC News.



El libro, de 256 páginas y cubierta dura, estuvo disponible en exclusiva en las tiendas Target por $39.99 el viernes y estará disponible en línea el sábado.



El lanzamiento en las tiendas atrajo a Swifties de todo el país a la gran tienda antes de que abrieran las puertas el Viernes Negro, incluso aquí en San Diego.

"En realidad llegué al estacionamiento a las 3:30 a.m.", dijo Victoria Owings. " Estuvimos haciendo lo que hacen los Swifties: charlar y mostrarnos cariño unos a otros".



La mayoría de las tiendas J.C. Penney abrieron a las 5 a.m., y la mayoría de Macy's, Best Buy, Target, Dick's Sporting Goods y The Home Depot a las 6 a.m.



"Los consumidores van a gastar unos $1.000 cada uno en regalos, comida, decoraciones, cosas así", dijo Copic. " Y por lo tanto, por cada dólar que empiezan a gastar, no van a gastarlo en otro lugar. Así que quieren que la gente venga".

Aun así, la mayoría de los compradores merodean por Internet. El año pasado, según Adobe Analytics, los consumidores estadounidenses gastaron $9.800 millones en Internet durante el Black Friday.



"Sinceramente, me parece que se ha calmado mucho. No hay tanta locura", dijo Serenity Sánchez, una compradora en el centro comercial UTC en La Jolla. "Creo que antes la gente se metía en grandes peleas y todo eso, pero no sé, siento que sigue siendo divertido cuando vas con la gente adecuada".



Según una encuesta anual publicada el 14 de noviembre por la Federación Nacional de Minoristas y realizada por Prosper Insights & Analytics, la ropa o los accesorios siguen encabezando la lista de lo que la gente piensa comprar durante las compras navideñas, con un 54%, seguidos de las tarjetas regalo (44%), los juguetes (36%), los libros, videojuegos y otros medios (31%) y los alimentos/dulces (30%).

Por tercer año consecutivo, Legos y Hot Wheels fueron los dos juguetes que los encuestados dijeron que pensaban comprar a sus hijos varones. Los coches volvieron a ocupar el tercer lugar, seguidos de los videojuegos y el sistema de videojuegos PlayStation. Los coches de control remoto ocuparon el sexto lugar, un año después de empatar con los artículos relacionados con Spiderman en el octavo puesto.



Las consolas de videojuegos ocupan el séptimo lugar y los productos Nerf caen un puesto hasta el octavo. Los artículos relacionados con Spiderman fueron el noveno y los camiones, el décimo.



Los dos primeros puestos de la lista para niñas fueron los mismos por tercer año consecutivo: las muñecas Barbie y cualquier muñeca. Los legos ocupan el tercer puesto por segundo año consecutivo, tras haber sido cuartos en 2022. El maquillaje y los productos de belleza ocupan el cuarto lugar. Los artículos Disney ocupan el quinto lugar y las muñecas bebé el sexto.

La Barbie Dreamhouse fue séptima, un año después de empatar en el noveno puesto. La ropa ocupa el octavo lugar, los productos electrónicos el noveno y los peluches Squishmallows el décimo, después de haber sido sexta en 2022 y octava en 2023.



La encuesta a 8.135 consumidores adultos se realizó del 1 al 7 de noviembre y tiene un margen de error de más o menos 1,1 puntos porcentuales.



El Black Friday es también la 33ª edición anual del "Día de no comprar nada", concebido por Adbusters y anunciado por sus partidarios como "una desintoxicación de 24 horas del consumismo y una oportunidad para sintonizar con el impacto que tenemos en el medio ambiente a través de las compras".