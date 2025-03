Tercer día de protestas exigiendo la liberación de Yolanda Magallón en Otay Mesa

Por tres días, manifestantes han exigido a las autoridades la liberación de Yolanda Magallón Pérez, quien fue detenida por agentes de ICE en El Monte, California, en lo que, según sus seres queridos, parece haber sido una detención colateral.

Este jueves seis de marzo, Yolanda se presentó en la corte del centro de detención de Otay Mesa con lágrimas en los ojos. El juez le asignó otra audiencia para el próximo 20 de marzo.

El caso de Yolanda ha llamado la atención del público en general debido a que ella es la principal responsable del cuidado de su hija Xitlali, quien padece cáncer de huesos desde hace un año.

Su hija llegó a la frontera de San Diego con la intención de asistir a la audiencia de su madre, pero no tuvo éxito. Cuando finalmente le permitieron ingresar, la audiencia ya había terminado.

“Nomás quisiera que me viera y viera que yo estaba aquí por ella, y que no pensara que estaba sola”, dijo Xitlali al no poder ingresar a la audiencia de su madre este jueves seis de marzo.